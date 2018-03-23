23 Mart 2018 13:02

HDP'li Baydemir'in cezası onandı

HDP'li Baydemir'in cezası onandı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onayladı.
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