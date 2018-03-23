CHP'li Özdiş: Köylülerin sesini duyun!

Karataş ilçesinde bulunan Çağşırlı ve Sirkenli köyleri başta olmak üzere çeşitli civar köylerin ortak kullandığı yaklaşık 2800 dönümlük meranın 1800 dönümünün Gaziantep merkezli bir şirket olan Sarılar Grup’a 25 yıllığına kiralanması kamuoyunun büyük tepkisine yol açmıştı. Konuyu TBMM gündemine taşıyan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş “Sarılar Grup’un kiraladığı bölgede ot yetiştireceği ve bu otları Gaziantep’te bulunan hayvanlarına götüreceği ifade edilmektedir. Adana’da hayvancılıkta yoğun olarak kullanılan bir meranın kiralanıp burada yetiştirilecek otların Gaziantep’e götürülecek oluşu mantıklı mıdır?” diye sordu.

"KÖYLÜLERİN SESİNİ DUYUN"

Yılın 8 ayını merada, hayvanlarıyla birlikte geçiren köylülerin bu durumdan rahatsız olduklarını ve geçim sıkıntısı içine gireceklerini ifade eden CHP’li Özdiş “Hayvancılığı destekliyoruz, 300 koyun vereceğiz diyen AKP’nin köylüyü böylesine zor bir durumda bırakılması kabul edilemez” diye ifade etti. CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in önergesinde yer verdiği sorular şu şekilde:

1- Sarılar Grup adlı şirketin sahibi kimdir? AKP ile herhangi bir ilişkisi bulunmakta mıdır?

2- Sarılar Grup’un kiraladığı bölgede ot yetiştireceği ve bu otları Gaziantep’te bulunan hayvanlarına götüreceği ifade edilmektedir. Adana’da hayvancılıkta yoğun olarak kullanılan bir meranın kiralanıp burada yetiştirilecek otların Gaziantep’e götürülecek oluşu sizce mantıklı mıdır?

3- Söz konusu merayı kullanan toplam kaç köy, çiftçi ve hayvan bulunmaktadır?

4- Karataş ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan toplamda kaç kişi bulunmaktadır?

5- Söz konusu mera alanının kiralanmasının Karataş ilçesinde hayvancılığı büyük ölçüde olumsuz etkileyeceği hatta bitireceği iddia edilmektedir. Yapılan sözleşme öncesi bu durum dikkate alınmış mıdır?

6- Mera alanında bulunan, sivrisinek popülasyonu ve sıtma hastalığına karşı olumlu etkisi olan okaliptüs ağaçlarının kesildiği belirtilmektedir. Okaliptüs ağaçları neden kesilmektedir? Bu konuda yapılmış herhangi bir araştırma veya soruşturma var mıdır?