CHP'den Enerji Politikaları Taşkömürü Çalıştayı

Çalıştay’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin konuşma yapacağı belirtildi. Akın çalıştaya yönelik olarak yaptığı açıklamada;

“CHP Enerji Politikaları olarak 24 Mart’ta Zonguldak Taşkömürü Çalıştay’ında Cumhuriyetin ilk kentinde, sanayi ve madenciliğin gelişmesine katkı sunan fakat bugün üvey evlat muamelesi gören Zonguldak’ın karaelmasının, taşkömürünün durumunu konuşacağız ”dedi.

CHP Enerji Politikaları tarafından düzenlenençalıştayındevamının geleceği belirtilirken; böylesine stratejik konuların kapalı kapılar ardında değil doğrudan taraflarıyla görüşülmesi gerektiği ifade edildi.

Akın sözlerine şöyle devam etti; “Amacı hiçbir zaman üzüm yemek olmayıp bağcıyı dövmek zihniyetiyle hareket edilerek; “akıllı kömür”, “yerli kömür” gibi yalanlarla üretim bitirilme noktasına getirildi” dedi. Sözlerinde sıkça AKP’nin ulusal bir maden politikası olmadığını belirten Akın, “Sonuç bildirgemizi hükümet ile de paylaşacağız” dedi.