CHP’li kadınlar Kandıra’da

CHP Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Yöneticileri Güneş Burnaz ve Gülsüm Umur, Kandıra Kadın Kolları Başkanı Arzu Güngör ve İlçe Kadın Kolları Yöneticileri ile birlikte Kandıra Merkez de çeşitli ziyaretlerde bulundular. CHP’li kadınlar Yaşlılar haftası dolayısıyla Neriman Erkanlı, Makbule Tiryaki ve Emine Dinç’i evlerinde ziyaret ettiler. Erkanlı, Tiryaki ve Dinç’in ellerini öpüp hayır dualarını alan ayrıca Kandillerini kutlayan Kaya, “ Yaşlılarımız bizlerin başının tacı. Bugünümüzü oluşturan en önemli değerlerimiz. Onlara saygımızı hürmetimizi eksik etmemeliyiz” dedi.

ESNAFIN SORUNLARINI DİNLEDİLER

Ev ziyaretleri sonrasında Kandıra Merkez’de ki esnafı gezen CHP’li kadınlar esnafa hayırlı işler bol kazançlar dileyerek, Kandillerini de kutladılar. Kandil dolayısıyla ziyaret ettikleri esnafa Kandil Simidi dağıtan CHP’li kadınlar ayak üstü sohbet edip, esnafın sorunlarını dinlediler. Kandıra esnafı tarafından ilgiyle karşılanan CHP Kadın Kolları İl Başkanı Songül Kaya,” Esnafımızın sorunları bitmek bilmiyor. Her gittiğimiz yerde aynı sıkıntılar anlatılıyor. Hepsi biz ne yapacağız, böyle gitmez diyor. Hepimiz görüyoruz. Köklü büyük esnaflar bile kepenk indirmek üzere. Bu durum enine boyuna sorgulanmalı “ ifadelerini kullandı.