CHP'li Yedekci: Sularımızın özelleştirilmesi kimin kararı?

Yedekci, “Ülkemizde suların özelleştirilmesi hakkında açıklama yapmak zorunda bırakılmamız çok manidar bir durumdur. Türkiye, 2040 yılında ciddi anlamda su kıtlığı yaşayacak ülkeler arasında 27. sırada gösterilmektedir. Su kaynaklarımız üzerinde kurulan özelleştirme planının perde arkasında ne gibi hesaplar vardır, sormak gerekir” dedi.

Yedekci’nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

Ülkemiz su kıtlığı yaşayacak ülkeler arasında 27. sırada

Uzman görüşlerine göre, ülkemizi de etkileyen Küresel Isınma nedeniyle gelecek yıllarda dünyamızda su savaşlarına dahi neden olabilecek bir su kıtlığı yaşanacaktır. ABD Ulusal İstihbarat Ofisi’nin açıkladığı ‘Küresel Su Güvenliği’ raporunda 2020’den sonra yaşanacak su kıtlığının savaş senaryoları oluşturabileceği iddia edilmektedir. Brezilya’nın da yaşadığı su sıkıntısı olabilecek bu tehlikeyi gözler önüne sermektedir. Ortadoğu, Güney Asya ve Kuzey Afrika’nın su kıtlığı en şiddetli şekilde yaşayacağı iddia edilmektedir. Birleşmiş Milletler’in açıklamalarına göre mevcut su tüketim eğilimleri göz önüne alındığında, 2025 yılına kadar su kıtlığı nedeniyle 700 milyondan fazla kişi zorunlu göç riski altında kalacaktır. Kişi başına düşen su miktarı 10 bin metreküp olması gerekirken ülkemizde kişi başına düşen su miktarı bin 300 metreküp. Nüfusumuzun bu hızla arttığı düşünüldüğünde yaklaşık olarak 20-30 yıl içerisinde kişi başına düşen su oranı bin metreküpün altına düşeceği öngörülmektedir. Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmada ülkemizde 2040 yılında ciddi anlamda su kıtlığı yaşayacak ülkeler arasında 27. sırada gösterilmiştir. Bu çerçevede bakıldığında ülkemizde suların iktidar eliyle özelleştirilmek istenmesi hangi plana hizmet etmektedir?

Suların özelleştirilmesi kimin kararı?

Su gün geldiğinde dünyadaki güç savaşlarında petrolden daha değerli bir yere sahip olacaktır. Olası su savaşı senaryolarının konuşulduğu bu ortamda, sularımızın özelleştirilmek istenmesiyle emperyalist güçlere hizmet mi edilmektedir? Suyun her şeyden kıymetli olduğu bir günde, hangi akla hizmet bu yasa çıkarılmaktadır? Sularımızı özelleştirme kararını veren iktidar mıdır, dış mihraklar mıdır? İktidarı bu sorulara cevap vermeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum



Özelleştirme adı altında yandaş şirketlere peşkeş çekiyorlar

İktidarın özelleştirme politikasını eleştiren Yedekci, “İktidarın özelleştirme politikası her geçen gün atalarımızın mirasını hançerlemektedir. Bu politikanın memleketin yararları düşünülerek uygulandığını düşünmüyorum. Fabrikalarımız, yollarımız, madenlerimiz özelleştirildi. Ülkemizin tüm değerleri özelleştirme adı altında yandaş şirketlere peşkeş çekiliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bizler ülkemizin geleceği için, sürdürülebilir enerji politikalarını, bilimi, teknolojiyi, fenni konuşmak istiyoruz. Sularımızın özelleştirilmesini konuşmak utanç vericidir.