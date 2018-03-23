VEDAŞ'ın elektrik sayacı uygulamaları Meclis gündeminde

"Yüksekova’ya bağlı Adaklı Köyü, Kadıköy Köyü, Köprücük Köyü ve Kerem Zeydan Mahallesi’ne bir haftayı aşkın bir süredir elektrik verilmemekte, 710 hane ile 3500 nüfus karanlıkta bırakılmaktadır" ifadelerini kullanan Gök'ün açıklamaları ve yanıt aradığı sorular ise şöyle;

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (VEDAŞ) Hakkâri, Yüksekova İlçesi’nde elektrik sayaçlarının direklerin üzerine çıkartılması hususuna ilişkin yaptığı açıklamada: “2015 yılında Van ili Gevaş ilçesinde başlattığımız çalışmalarımızı daha sonra Güroymak, Bulanık, Çaldıran, Muradiye, Saray, Özalp ve Erciş ilçelerimizde devam ettirdik. Hizmet bölgemizdeki illerde hayata geçen PLC Sayaçlar ile teknolojik altyapıyı güçlendirme, uzaktan sayaç okuma ve şebeke kesintilerini anlık izleme imkânına sahip olduk. Bu kapsamda çalışmalarımızı Yüksekova ilçesinde de başlatmış bulunmaktayız. Söz konusu çalışma; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) onayı ve talimatı ile yapılmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir şekilde; kişi, kuruluş ya da muhtarların talebi veya isteği ile yapılan bir çalışma değildir.” İfadelerine yer vermiştir. Yapılan açıklamada uygulamanın yarattığı görüntü kirliliği ve sayaçların vatandaşlarımız tarafından kontrol edilebilirliğine ilişkin herhangi bir bilgi olmamakla beraber uygulamalara tepki gösteren yerleşimlerin elektrik bağlantısı uzun süreli olarak kesilmektedir. Yüksekova’ya bağlı Adaklı Köyü, Kadıköy Köyü, Köprücük Köyü ve Kerem Zeydan Mahallesi’ne bir haftayı aşkın bir süredir elektrik verilmemekte, 710 hane ile 3500 nüfus karanlıkta bırakılmaktadır.

Yurttaşlarımızın tükettikleri elektrik miktarını görme hakları ellerinden alınmış, çok sayıda sakıncaları olan uygulamaya karşı çıkan kişiler elektrik kesintisi ile cezalandırılmıştır. Bölgede sosyal hukuk devleti yapısına aykırı uygulamalara son verilmesi beklenmektedir.

Bu bilgiler ışığında:

1. Sözü geçen uygulama başladığından beri VEDAŞ’ın hizmet bölgesindeki hangi yerleşimlerde elektrik kesintisi yaşanmıştır? Kesintiler toplamda kaç saat sürmüştür?

2. Kaçak enerji kullanımını önlemek için elektrik sayaçlarının vatandaşlarımızın kontrol alanı dışına çıkartılmasını doğru buluyor musunuz?

3. PLC sayaçlar ile ölçüm yapılan ilçelerde sözü geçen sayaç takılmadan önceki günlük ve aylık elektrik tüketimiyle beraber günlük ve aylık hane elektrik fatura tutarlarını açıklar mısınız?

4. PLC sayaçlar ile ölçüm yapılan ilçelerde sözü geçen sayaç takıldıktan sonraki günlük ve aylık elektrik tüketimiyle beraber günlük ve aylık hane elektrik fatura tutarlarını açıklar mısınız?

5. Yüksekova’ya bağlı Adaklı Köyü, Kadıköy Köyü, Köprücük Köyü ve Kerem Zeydan Mahallesi’ne bir haftayı aşkın süredir neden elektrik verilmemektedir? Bu yerleşimlerin enerji bağlantısı ne zaman sağlanacaktır?

6. Bir özel şirketin uygulamalarına karşı demokratik tepkilerini ortaya koyan vatandaşlarımızın enerji kesintisi ile cezalandırılmasını doğru buluyor musunuz?

7. Özel şirketin uygulamalarına ilişkin herhangi bir soruşturma başlatılması düşünülmekte midir?