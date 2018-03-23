311 OSB’de 1 milyon 730 bin kişi çalışıyor

Bakan Özlü, Türkiye’de toplam 311 organize sanayi bölgesi (OSB) bulunduğunu ve OSB’lerdeki 50 bin 528 parselde yaklaşık 1 milyon 730 bin kişinin istihdam edildiğini açıkladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde, “Ülkemizde kaç tane organize sanayi bölgesi vardır? İllere göre organize sanayi bölgelerinde işyeri sayıları kaçtır? Kaç işçi bu işyerlerinde çalışmaktadır? 2017 yılında organize sanayi bölgesinde kapanan işyeri sayısı kaçtır?” şeklinde sorular yöneltti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, Organize sanayi bölgelerinde üretime geçilen parsel sayıları ve bu parsellerde oluşturulan istihdam hacimlerinin; yatırım yapılan sanayi kolu, yatırım büyüklüğü ve benzeri nedenlerle farklılık gösterdiğini belirterek, “ Örneğin Niğde İlimizdeki OSB'lerde 236 parselde 4.869 kişilik istihdam sağlanmışken Çankırı'da 72 parseldeki istihdam büyüklüğü 5.678 kişidir. Diğer bazı illerimizdeki durum ise şöyledir: Diyarbakır (213 parsel-5.000 kişi), Bolu (79 parsel-5.275 kişi), Erzurum (102 parsel-4.150 kişi), Ordu (99 parsel-5.870 kişi), Trabzon (107 parsel-5.149 kişi) ve Çorum (103 parsel-5.340 kişi)” açıklamasında bulundu.

2016 yılı sonuna kadar tüm OSB'lerde üretime geçilen parsel sayısı 49.486 iken, 2017 yılı sonu itibariyle bu rakamın 1.042 parsel artarak 50.528 parsele ulaştığını söyleyen Bakan Özlü, “Benzer şekilde 2017 yılı sonu itibariyle; üretime geçen 50.528 parselde yaklaşık 1.730.000 kişi istihdam edilmekte olup, bu rakam geçen yıla göre yaklaşık 100.000 kişilik bir artışa işaret etmektedir” dedi.