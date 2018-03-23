AKP'li Kalkan: Ömrünü uzatmak isteyen bize oy versin

AKP'li Kalkan, Türkiye'de ortalama insan ömrünün son 15 yılda 3.3 yıl arttığını belirterek, ''Bunu AK Parti iktidarı sağladı. Ömrünüzün artmasını istiyorsanız, bir 15 yıl daha iktidarı bize verin, 3.5 sene daha ömrünüz artsın" iddiasını dile getirdi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Kalkan, TBMM'de yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarının insan ömrünü uzattığını savundu ve “15 yıl daha iktidarı bize verin, ömrünüz uzasın. Rakamlar bunu gösteriyor, bizim iktidarımızda insanın ömrü uzuyor” dedi. Kalkan, şunları söyledi:

“Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, Türkiye’nin nüfusu 2017 yılında 80 milyon 810.000 kişi ve nüfusumuz artmış. 0-14 yaş arası 19 milyon 33.000 kişi var; 15-24 yaş arası 16 milyon 983 kişi var. Türkiye'de 0 ile 24 yaş arası 35 milyon kişi yaşıyor. Türkiye, toplam nüfus anlamında dünyada 19'uncu sırada bulunuyor ve 7 milyona yakın yaşlı nüfusumuz da var ve ülkede yaşlı nüfus sayısı ve oranı da yükseliyor. Türkiye'de 1950 yılında ortalama yaşam süresi 46 yaş idi. 2000 yılında 66'ya çıktı, 2015'te 78 yaş ortalamasına geldi; bugün Türkiye'de kadınlarımızda 80.7 yaş ortalaması, erkeklerde 75.3 yaş ortalaması var. Ömür uzuyor. Biz 15 beş yıldır iktidardayız, 15 yıldır da kimse alınmasın ama, Türkiye'de insan ömrü 3.3 yıl artmış. Ömrünüzün artmasını istiyorsanız, bir 15 yıl daha bize iktidarı verin, 3.5 sene daha ömrünüz artsın. Rakamlar bunu gösteriyor, bizim iktidarımızda insanın ömrü uzuyor.