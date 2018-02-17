CHP Ankara İl Başkanlığı'nda görev dağılımı

CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin'in başkanvekilliğini Rıfkı Güvener yapacak ve örgütlerden sorumlu olacak. Erdoğan Doğan İl Sekretri, Esat Hisarcıklıkar İl Saymanı, Nazan Bükühatipoğlu İl Eğitim Sekreteri, Gamze Burcu Gül İl Bilişim Sorumlusu, Ali Ağabulut Esnaf Sorumlusu olarak görev yapacak.

Aydın Özsoy, Ayşe Semiramis Güler, Türkan Tan Sağlık Kurulu'nda, Başar Okçuoğlu ise İşveren Sendikaları ve işbirlikleri Sorumlusu olarak görev yapacak.

Bektaş Demirer Yerel Dernekler Sorumlusu, Berkay Gökçınar İdari İşler Sorumlusu, Celalettin Özgen Eğitim Politikaları Sorumlusu, Cemal Gülşen Muhtarlar Sorumlusu olarak görev aldı.

Diğer görev dağılımları şöyle:

Elif Çetin Medya Sorumlusu

Erdal Oral İş ve İstihdam Sorumlusu

Feramuz Şaşkın İletişim ve Temsil Sorumlusu

Ferat Tokmak Eylem, Etkinlik ve spor Sorumlusu

Hakan Acıhan Eylem ve Etkinlikler Sorumlusu

Sercan Çığgın Eylem ve Etkinlikler Sorumlusu

Ferhan Özkara Medya Sorumlusu

Hacer Gülden Güvener İnsan ve Doğa Hakları Sorumlusu

Hacı Solmaz Eğitim Politikalır Sorumlusu

Hasan Yağız İş Sendikaları ve Emek Büroları Sorumlusu

Kemal Kasap Tanıtım ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Mine Marullalıoğlu Sivil Toplum Kuruluşları Sorumlusu

Bahtiyar Toprak İl Yönetim Kurulu üyesi

Fahre Yıldırım İl Yönetim Kurulu üyesi

İhsan Vurkan İl Yönetim Kurulu üyesi

Oluş Kibar İl Yönetim Kurulu üyesi

Türkan Çınar İl Kadın Kolu Başkanı

Deniz Bozkurk Gençlik Kolu Başkanı