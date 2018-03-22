AKP Başkan adayından kefenli açıklama

"Kefenimi yanımda getirdiğime bakmayın zaten bu yola girerken giydim sayılır. Bizi hiç kimse bu yoldan geri çeviremez"

DHA - Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda AKP Aydın İl Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Aydın Arabacı, "Partimin tavan ve tabanından gelen talep üzerine başkanlık için aday oldum. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki yükünü hafifletmek için adayız. Sonuç odaklı çalışarak şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Herkese ulaşarak vatandaşlarımızın yüreklerine dokunacağız. Amatör bir ruhla profesyonel çalışacak bir ekip oluşturduk. Tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz. Kapalı kapılar ardında pazarlık yapmayacağız" dedi.

Eşinden ve çocuklarından helallik aldığını dile getiren Arabacı, yanında getirdiği kefen bezini de vücuduna sarıp, "Kefenimi yanımda getirdiğime bakmayın, zaten bu yola girerken giydim sayılır. Bizi hiç kimse bu yoldan geri çeviremez. Yalnızca Recep Tayyip Erdoğan ya da danışmanları arar, 'O salona kol kola gireceksiniz, parti için olmasın böyle ayrılıklar' der ancak o zaman o salona gerekirse kol kola da gireriz" diye konuştu.