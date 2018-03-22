CHP Genel Merkezi'nden vekillere yazı

ANKA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan imzalı milletvekillerine yurtdışında yapılacak etkinlik ve toplantılara ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, yurt dışında yapılacak etkinlik ve toplantı davetlerini programlamadan önce, örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına bildirilmesi ve programın CHP Yurtdışı Birlikleri ile iletişim kurmak suretiyle planlanmasının, bazı program çakışmalarının önlenmesi ve politik hassasiyetler açısından önemli olduğunun altı çizildi.

Planlanan yurt dışı programında orada bulunan örgüt ziyaretinin, yurt dışında yaşayan seçmenlerin ve emek veren örgütlerin motivasyonunun artırılmasına büyük katkı sağlayacağı da ifade edildi.