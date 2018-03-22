Yıldırım: Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren...

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi'nin (EYDEP) tanıtım toplantısında konuşan Yıldırım, yerli savunma sanayinin önemine değinerek Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı örnek gösterdi.

"Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren budur, bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar…" diyen Yıldırım, "Orada bir üstünlük oluşturduk. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı" dedi.

'MAALESEF BUGÜN 3 ŞEHİDİMİZ VAR'

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla tamamlandığını söyleyen Yıldırım, "Şimdi temizlik yapılıyor. Terör sağı solu tuzaklamışlar. Bunların temizliğiyle uğraşırken kayıplarımız da oluyor. Maalesef bugün 3 şehidimiz var. El yapımı patlayıcı temizliği yaparken şehit oldular. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Türkiye'nin dışarıdan destek vereceği uygulamayı Afrin'de de uygulamaya başlayacağız. Fırınlar yanıyor, tahribatlar giderilmeye çalışılıyor. Yavaş yavaş izleri siliniyor. Bu mücadele bitti mi? Bitmedi! Orada bitti Fırat'ın batısı aşağı yukarı kontrole alındı ama Kuzey Irak'ta tehdit devam ediyor. Tehdit neredeyse biz oradayız. Terör örgütü Türkiye'nin hedefidir" diye konuştu.

'FIRAT'IN BATISI AŞAĞI YUKARI KONTROL ALTINA ALINDA AMA…'

Başbakan Yıldırım, "Fırat'ın batısı aşağı yukarı şu anda kontrol altına alındı ama Fırat'ın doğusunda, Kuzey Irak'ta daha tehdit devam ediyor. Dolayısıyla tehdit batıda olur, doğuda olur, tehdit neredeyse biz oradayız. İster içeride ister dışarıda, terör örgütü Türkiye'nin hedefidir, milli güvenlik meselesidir; vatandaşın can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar" dedi.