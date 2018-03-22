Afrin'e 'işgal' diyen büyükelçiye CHP'den jet yanıt

BAŞAK KAYA - SÖZCÜ - Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren toplantıda, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ın Afrin operasyonu için ‘’İşgal” tanımını kullandığı öğrenildi.

CHP'nin diplomat kökenli kurmayı Öztürk Yılmaz ise Alman Büyükelçi'ye “ABD ve Rusya da orada, onlara ilişkin Almanya’dan herhangi bir ses duymadık ama Türkiye teröre karşı bir mücadele yaptığı zaman farklı bir ses geliyor” diye yanıt verdi.

EGE ADALARI

Edinilen bilgiye göre Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Ege adaları konusu da toplantıda gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun, “Ege'de bir çatışma istemiyoruz. Barış içinde diyalogla bir çözümden yanayız. Ege'deki 156 ada, adacık ve kayalıklar Türkiye'ye aittir ve bunların silahlandırılması da doğru değil'' dediği belirtildi.

Ayrıca Brüksel'de süren AB zirvesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ve Yunanistan'ın Akdeniz'de petrol aranması başlığının gündeme alınması girişimleriyle ilgili Kılıçdaroğlu'nun, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan tüm egemenlik haklarının kullanılarak tek taraflı bir karar alınması doğru değil” yorumunu yaptığı kaydedildi.

ALMAN BÜYÜKELÇİ ‘'İŞGAL'' DEDİ

Toplantıda Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın Afrin operasyonunu “İşgal” olarak değerlendirmesi üzerine CHP kurmayları, “ABD ve Rusya da orada, onlara ilişkin Almanya'dan herhangi bir ses duymadık” tepkisini verdiği öğrenildi. CHP'liler , Afrin'e yapılan operasyonun PKK ve teröre karşı olduğunu, bunun işgal olarak nitelendirilemeyeceğini anlattılar. Öztürk Yılmaz da, “ABD ve Rusya da orada, onlara ilişkin Almanya'dan herhangi bir ses duymadık ama Türkiye teröre karşı bir mücadele yaptığı zaman farklı bir ses geliyor” dedi.

Büyükelçiler, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yanlı olacağı konusunda kaygılarını da dile getirdiler. İttifak yasasının seçim güvenliği ile ilgili kaygılara neden olan maddeleri bulunduğunu söylerken, basına yönelik baskılar nedeniyle 2019 seçimlerinde medyada yer alma konusunda zorluklar yaşanabileceğini dile getirdiler

Kılıçdaroğlu ise “İttifak yasası nedeniyle seçimleri adil ve özgür yapma şartlarımız ortadan kaldırılıyor, itiraz edeceğiz, seçim güvenliğini ilgilendiren maddeleri Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Medyada alanımız da daralıyor. RTÜK yasası haber sitelerinin imkanlarını daraltıyor''” dedi.

GÜL İLE TEMAS YOK

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda bütün partilerin kendi adayını çıkartacağını dile getirirken, CHP'nin adalının ikinci turda diğer partilerin tabanlarının desteğini alabilecek bir kişi olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu eski Cumhurbaşkanı Abdullan Gül'ün adaylığı ile ilgili de böyle bir görüşmesinin olmadığını söyledi.

Büyükelçilerin, CHP'nin seçim ittifakı düşünüp düşünmediğine ilişkin sorularına ise Kılıçdaroğlu'nun, prensipler temelinde bir ittifakın olabileceğini söylediği belirtildi. OHAL'in toplumda ciddi kutuplaşmaya neden olduğu ve bir an önce kalkması konusunun da konuşulduğu toplantıda, Suriyeli mültecilerin entegrasyonunu savunan büyükelçilere cevap olarak CHP'liler barış sonrası, Suriyelilerin geri dönüşünün sağlanması gerektiğini vurguladıkları belirtildi.