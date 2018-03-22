CHP Kocaeli'den İYİ Parti'ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İl Yöneticileri Harun Yıldızlı, Naim Keskin, Selim Yıldız, Bilgi Dehmen, Demet Karaman 11 Mart’ta 1’nci olağan il kongresinde başkan seçilen İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



GÖRÜNEN DURUM BİZİ BİRBİRİMİZE YAKLAŞTIRIYOR



Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman, “Kocaeli siyasetinde en aktif çalışan partisiniz. Siyasi anlamda birbirimize uzak olan partiler değiliz. Hedeflerimiz aynı kulvarlarımız farklı. Seçime girince bu tablo değişik işbirliği yoluna girecektir diye tahmin ediyorum. Tabi bu genel merkezin kararına bağlı. Görünen durum bizi birbirimize doğru bizi yaklaştırıyor. Atatürk’ü kurduğu parti ile çalışmaktan mutluluk duyarım. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



BİRLİKTE HAREKET ETMEMEMİZ İÇİN BİR NEDEN YOK



Kongrede seçilmiş olmanızdan dolayı mutluluk duyuyoruz diyerek sözlerine başlayan CHP Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay,“Siyasi partiler demokrasi partilerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Birlikte hareket etmemek için bir neden yok. Atatürk’ten yana, parlamenter sistemden yanasınız bu yüzden birbirimizi yıpratmadan siyaset yapmamız önemli. Bizler bu konuda hassas oluruz sizlerinde hassas olacağını biliyoruz. Biz birbirimize rakip partiler değiliz. Mesele memleketse gerisi teferruattır. Seçilmiş arkadaşlarımıza başarılar diliyorum umarım daha sık görüşürüz” ifadelerini kullandı.



KAYGILARIMIZ VE AMACIMIZ ORTAK



Sarıbay’ın ardından konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Av. Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Türkiye’nin de size ihtiyacı var. Siyasetin getirildiği kutuplaşma, ayrışma bizi aynı kaygılara itiyor. Kaygılarımız ve amacımız ortak. Uzlaşı kültürünü geliştirmek çok kıymetli siyaset hizmet etme amacıdır. Türkiye’nin geleceği ile ilgili endişelerimiz önemli. Yöntemler farklı olabilir ama amaç aynı ise gidilen yol da aynı olacaktır. Başarılı olmanızı ve ülke ve kent gündemine katkı sağlayacağınıza inanıyorum” dedi.