CHP'li Karabıyık: Eğitime siyasi çıkarlar değil..

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği Taslağı'na ilişkin, "Taslak, yandaş oluşturmak, itaat ettirmek, kendisine bağlı kılmak ve siyasi olarak şekillendirmek kaygılıdır. Özgür düşüncelerin kısıtlı olmasını sağlayacaktır." dedi.

Karabıyık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de AKP iktidara gelince, ataması yapılmayan tüm öğretmen adaylarının atanacağı sözünü verdiğini ancak bu atamaların hala yapılmadığını hatırlatarak, “2002 yılında AKP’nin iktidara geldiği günlerde ülkemizde sadece 72.000 ataması yapılmayan öğretmen bulunmaktaydı.

Bu dönemde AKP Genel Başkanı 2002 İzmir Mitinginde, milletten oy isterken: “Ülkede 72 bin öğretmen açığı var. Sen sınavla öğretmen seçiyorsun. Bırak da öğretmenler okul seçsin. Önüne neden engel koyuyorsunuz? Biz gelince hepsini işe başlatacağız.” 2002 Gaziantep Mitinginde ise: “Yahu, bir sürü bölüm öğretmenleriniz boşta geziyor, resim öğretmeni matematiğe, müzik öğretmeni beden eğitimi dersine giriyor. Niye? Öğretmen ihtiyacı var. Bir de sınavla öğretmen alıyorlar. Yazık değil mi bu öğrencilere? Almayacaksan okumasınlar boşuna. Biz iktidar olunca inşallah boşta öğretmen adayı kalmayacak” demiştir. Eğitim planlamasının doğru ve tutarlı yapılmaması, ataması yapılmayan öğretmen sayısının AKP döneminde 72 binden en az 455,119’a yükselmesine neden olmuştur.” dedi.

MEB'in öğretmen ihtiyacının 109 bin olarak açıklanmasına rağmen bu yıl 25 bin atama yapılacağını belirten Karabıyık, şu anda mezunlarla birlikte 1 milyondan fazla kişinin öğretmen olmayı beklediğini kaydetti.

Karabıyık, eğitim sistemindeki hatalardan dönülmesi, öğretmenlerin sözleşmeli değil kadrolu olarak liyakatle atanması gerektiğini, “Mevcut 38 bin sözleşmeli öğretmenin yaşadığı hak gasplarını yaşayacak 20 bin öğretmen alımı daha yapılması sorunları çözmeyecektir. Öncelikle öğretmenler sözleşmeli değil kadrolu atanmalıdır. Ücretli, sözleşmeli öğretmen olmaz, öğretmen kadrolu olur.” sözleriyle ifade etti.

"TASLAK YANDAŞ ÇOĞALTMA HEDEFİNDE"

Bazı internet sitelerinde yayınlanan Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği Taslağı'na göre, öğretmenlerin görev yaptığı okulun müdürü, zümre öğretmenleri, çalıştığı diğer öğretmenler, veli ve öğrenciler tarafından değerlendirileceğini ve 4 yılda bir sınava tabi tutulacağını aktaran Karabıyık, "Okul yöneticilerinin yaklaşık yüzde 75'i yandaş bir eğitim sendikasına üye. Bu yöneticilerin öğretmenleri objektif değerlendirebileceğine inanmıyorum. Burada önemli bir risk var. Bu taslak aslında yandaş çoğaltma hedefinde." dedi.

Okullar arasında nitelik ve nicelik farkı ortadan kaldırılmadan öğretmenlerin değerlendirilmemesi gerektiğini öne süren Karabıyık, öğretmenlerin birbirini değerlendirmesinin çalışma barışına zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Öğretmen adaylarının üniversitelerde iyi yetiştirildikten sonra atanması, kendilerini geliştirmeleri için hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmesi ve atamalara ilişkin iyi ülkelerin örnek alınması gerektiğini söyleyen Karabıyık, "Taslak, yandaş oluşturmak, itaat ettirmek, kendisine bağlı kılmak ve siyasi olarak şekillendirmek kaygılıdır. Özgür düşüncelerin kısıtlı olmasını sağlayacaktır. Bir öğretmenin yetişmesi ve görevini sağlıklı olarak yapabilmesi için bunlar hiç doğru uygulamalar değildir." diye konuştu.

"Eğitime siyasi çıkarları değil, ulusal hedefler ön plana alınarak yaklaşılmalıdır." diyen Karabıyık, CHP'nin Öğretmenlik Meslek Yasası hazırladığını ve bunu yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti.