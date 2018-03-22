CHP’li Kaftancıoğlu şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Bir şehit babasının sözleri görüşmede duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Terörle mücadelede şehit düşen oğlu hakkında konuşan acılı baba, “Şehitler arasında ayrım yapılıyor. Şehitler sizden bizden diye ayrıştırılıyor. Ben bunu hazmedemiyorum artık” dedi.

Terörle mücadele operasyonunda bacağını kaybeden bir gazi de daha rahat yürüyebilmesi için protez ihtiyacı olduğunu fakat devletin bu ihtiyacı karşılamadığını söyledi. Gazi, “300 bin lira gibi bir para istiyorlar protez bacak için. Çok az bir kısmını karşılıyor devlet geri kalanını benim ödemem gerektiğini söylüyorlar. Benim böyle bir gücüm yok” dedi.

Görüşmede paylaşılan tüm sorunları ve talepleri tek tek not alan CHP’li Kaftancıoğlu, “Bu topraklar için gözünü kırpmadan canlarını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi siyaset üstü bir bakışla halkımızın bağrında tutmak ve hak ettiklerini bir lütuf gibi değil sosyal devletin bir gereği olarak yerine getirmek sorumluluğumuz ve vazifemiz. Gencecik yaşlarında vatan savunması uğruna hayatlarını kaybeden şehitlerimizin ailelerine, bu ülke için yaralanan ve bu yarayı hayat boyu onurla taşıyan gazilerimize sahip çıkacağız. Sadece bu ziyaretle sınırlı değil dertlerimizi de sevinçlerimizi de paylaşmak için her zaman beni arayabilirsiniz. Ben hiçbirini birbirinden ayırmadan tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Dernek Başkanı Malul Gazi Önder Çelik de şehit yakınları ve gazilerin dertlerine ortak oldukları için CHP’li Kaftancıoğlu’na teşekkür etti.