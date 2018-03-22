CHP’li vekillerden Erdoğan’a: Sorularımız çok açık

CHP Çevre Komisyonu Üyesi Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve Edirne Milletvekili Erdin Bircan, TBMM’de düzenledikleri basın toplantısında, Erdoğan’a sert tepki gösterdiler.

Erdoğan: “Mektup kültürünün yaşatılması yönünde adım olacağına inanıyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 23 milyon mektuba ilişkin dün yaptığı konuşmada, “Birileri kampanya yapıyor. Hem yeşilden bahsediyorsunuz, hem ormandan bahsediyorsunuz, hem ağaçları keserek israfa gidiyorsunuz diyorsunuz. Ne alakası var ya? Ormanlarda bu duruma gelmiş ağaçlar kesilir, temizlenir. Biz bununla ormanlarımızı rahatlatıyoruz. Bu projenin aynı zamanda internetin ve cep telefonunun yaygınlaşmasıyla artık hayatımızdan çıkma noktasına gelen mektubun yaşatılması yönünde de adım olacağına inanıyorum.” dedi.

“Biz mektup kültüründen değil, beton kültürünüzden rahatsızız!”

CHP Çevre Komisyonu Sözcüsü ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, “Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi ve doğa savunucuları olarak, tam 15 yıldır, ormanlarımızı ve doğamızı AKP’nin rantçı ve talancı anlayışından korumaya çalışıyoruz. Türkiye haritasını açıp bakın. 15 yılda, rantın, talanın, yıkımın uğramadığı tek bir şehir, tek bir doğal alan bile bulamazsınız. Bizler, halkımızla birlikte AKP’nin yıkım projelerine karşı sürekli direndik, direnmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi, ülkemizde orman kesen bir Orman Bakanı var. Ona 23 milyon mektup için kaç ağaç kesileceğini sorduk. On binlerce insan bu saçmalığın gerekçesini soruyor. 23 milyon mektup yerine neden elektronik posta atılmadığını soruyorlar. Erdoğan ‘mektup kültürünü yaşatmak’ diyor. Sayın Erdoğan, biz ‘mektup kültüründen’ değil, sizin ‘beton kültürünüzden’ rahatsızız.” dedi.

“İşinize gelince teknolojiyi eleştirir, işinize gelmediğinde kendi sesinizi cep telefonlarına çalarken dinlet yaparsınız!”

“15 yılda neredeyse ülkenin tamamının bitki örtüsünü ‘beton’ yaptınız! En güzel ormanlarımızdan, halkımızın yeşil park alanlarına kadar, her yeri rant uğruna talana açtınız. Gezi Direnişi’nde söylediğimiz gibi, mesele 3 5 ağaç meselesi değil, biz sizin betonlaşmış zihniyetinize karşıyız. İşinize geldiğinde mektup kültürünü yaşatmaya çalışacaksınız, işinize gelmeyince bir anda teknoloji müptelası kesilip, kendi sesinizi insanların cep telefonlarına ‘çalarken dinlet’ yapacaksınız. Burada açık bir şekilde büyük bir israf dönüyor. Kendi siyasi çıkarınız için hem halkın vergilerini, hem de ağaçlarımızı kullanıyorsunuz, israf ediyorsunuz.”

“Ağaçları ne kadar düşündüğünüzü millete küfredenlere verdiğiniz talan ihalelerinden biliyoruz!”

“Sizin ormanları ne kadar düşündüğünüzü, 3. Köprü’den, 3. Havalimanından, millete küfredenlere verdiğiniz talan ihalelerinden, ülkenin her yerinde izin verdiğiniz termik santrallerden, işgal ettiğiniz zeytinlerden, en önemlisi de Gezi Direnişi’nden çok iyi biliyoruz. 23 milyon mektubun halkımıza ve doğaya maliyetini açıklamak zorundasınız. Her ne sebeple olursa olsun, doğal kaynaklarımızı bu şekilde kullanamazsınız, buna hakkınız yoktur.”

“Sorularımız çok açık, geçiştirmeye çalışmayın!”

“Bizim sorularımız çok açık ve net, sizlerden yanıt bekliyoruz. Boşuna geçiştirmeye çalışmayın.

23 milyon mektup, broşür, zarf için kaç ağaç kestiniz?

23 milyon mektubun halka maliyeti nedir?

23 milyon için PTT’ye ne kadar para ayrılmıştır?

Tüm bu giderler örtülü ödenekten mi karşılanacaktır? Yoksa bu ücretler hangi kalemden kesilecektir?”