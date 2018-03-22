AKP'li hakim atamalarında ilginç ayrıntı!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Hakimlik ve savcılık atamaları her yönüyle bir skandala dönüştü. AKP'li avukatları, hakim ve savcı mülakatında geçiren kişi, Yargıtay Üyesi yapılara ödüllendirildi" dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Miletvekili Barış Yarkadaş, "AKP sorun çözmek yerine sorun üretiyor" ifadesini kullandı. Türkiye'deki cevaevlerinde yüzlerce kişinin haksız ve hukuksuz bir biçimde tutulduğunu belirten Yarkadaş, "Şakran Cezaevi'nde yatan kanser hastası Cemal Şahin yerinden kalkamayacak hale geldi. Ancak buna rağmen tahliye edilmiyor" dedi.

78'liler Vakfı Kurucusu. HDP PM Üyesi ve Özgür Gündem Gazetesi Yazarı Celalettin Can'ın da çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Yarkadaş, "Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, bir de rizası dışında koğuşunu değiştirdiler. Can'ın ailesi, çocuklarının derhal eski koğuşuna gönderilmesini talip ediyor" dedi.

Adaletsizliğin hayatın her alanına yayıldığını belirten Yarkadaş, pazartesi günü yapılan hakim ve savcı atamalarının bunun son örneği olduğunu söyledi. Yarkadaş, "Cezaevlerindeki büyük adaletsizliklere, yandaş hakim ve savcılar yol açıyor" dedi.

Adalet Bakanlığının cezaevinde yaşanan sorunları bir an önce gündeme getirip çözmesi gerektiğine işaret eden Yarkadaş, "Cezaevlerinde yüzlerce kişinin adaletsizce, haksız ve hukuksuzca tutulduğu bir dönemdeyiz. Ne yazık ki adalet her geçen gün yok ediliyor, ayaklar altına alınıyor." diye konuştu.

Yarkadaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ne yazık ki AKP’nin il ve ilçe başkanları, yöneticileri, milletvekili adayları büyük bir maharetle şu anda hakim ve savcı yapıldı. Bunlardan birkaç örnek verecek olursak, AKP Zonguldak Gençlik Kolları eski Başkanı Abdullah Akbaş, AKP Sultanbeyli Kurucu İlçe Başkanı Furkan Barutçu, AKP Giresun İl Başkan Yardımcısı Ethem Başer hakim olarak atandılar.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu da 45 saniyelik mülakatla hakim olarak atandı ve Gonca Hanım görev yeri olan Elazığ’a gitmeden Yargıtay Tetkik Hakimliğine getirildi. Bunun adı çürümedir, bunun adı torpildir, bunun adı jet atamadır. Yapılan bu atama yargıdaki çürümenin en basit örneğidir."

AKP'li avukatların hakim ve savcı yapılabilmesi için sınav şartlarında değişikliğe gidildiğini de belirten Yarkadaş, "Önce yazılı sınavdaki 70 puan şartını kaldırdılar. AKP'li avukatların bir çoğu 70 puan alamadığı için bu şart kaldırıldı. Böylece AKP'li avukatlar 40 - 45 saniye süren mülakata sokuldular" dedi.

Mülakatları yapan ekibin başında dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı'nın olduğunu belirten Yarkadaş, "40 saniyelik mülakatla AKP'li avukatların hakim ve savcı olmasına sebep olan Bağcı, daha sonra AKP tarafından AİHM'e yargıç olarak önerildi. Ancak AİHM, Basri Bağcı'yı 'Yetersizdir' diyerek mülakata bile çağırmadı" diye konuştu.

Bağcı'nın buna rağmen bir süre sonra Yargıtay Üyeliği ile ödüllendirildiğini belirten Yarkadaş "Bu ödül tüm AKP il ve ilçe yöneticilerini hakim ve savcı atamanın karşılığıdır" dedi. Yarkadaş, "Basri Bağcı'nın mülükatta geçirdiği ve AKP'nin birebir kadroları olan bu kişiler, AKP'yle olan davalara bakıp karar verecekler" ifadesini kullandı.

"TEKELİ AŞTILAR TRÖST OLDULAR"

Basın toplantısında, üzerinde, "sansür kafesi" yazan ve içerisinde bazı sosyal medya sitelerinin isimlerinin bulunduğu fotoğrafı basın mensuplarına gösteren Yarkadaş, şunları söyledi:

"AKP iktidarı dün gece interneti kafese sokan bir yasa çıkarttı ve ne ilginçtir ki aynı gün Aydın Doğan'ın sahibi olduğu medya da iktidara yakın olan Demirören grubuna satıldı. Artık, twitter, facebook, netflix, puhu tv, blu tv, RTÜK'ün sansürüne tabi olacak. AKP, öte yandan, 2019 seçimleri öncesi medyayı tek bir elde toplayarak tek bir sesin çıkmasını hedefliyor. Dünyada böyle bir tekelleşme görülmemiştir. Bu artık tekelleşmeyi de aşan tröstleşmeye varan bir medya yapılanmasıdır. İktidar, toplumun nefes alabileceği hiçbir alanı bırakmak istemiyor. Rekabet Kurumu bir an önce bu satışı engellemek ve medyadaki tekelleşmenin önünü tıkamak zorundadır."

ŞAMİL TAYYAR'A DA YANIT VERDİ

Bir gazetecinin AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın FETÖ davalarına ilişkin açıklamalarını anımsatması üzerine Yarkadaş, "Şamil Tayyar ile Mustafa Elitaş arasında yaşanan kavgayı büyük bir merakla biz de izliyoruz. Şamil Tayyar, yargıda bir FETÖ borsasının oluştuğunu ve parayı verenin tahliye olduğunu söylüyor. Kendisini muhalefet milletvekili zannediyor ve şikayet ediyor. Sayın Şamil Tayyar, bugün şikayet ettiğiniz yargı düzenini siz getirdiniz. 'FETÖ borsası' eğer oluştuysa, sizin atadığınız yandaş hakimler, savcılar yüzünden oluştu" yanıtını verdi.

Yarkadaş, AK Parti'li Tayyar'ın, savcılara giderek bildiklerini anlatması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Kurulu Şamil Tayyar’ın ortaya koyduğu iddialar üzerinden derhal harekete geçmelidir. Ayrıca Şamil Tayyar geçmişte Fethullahçıların yayın organlarından Timaş’tan çıkarttığı 10 kitabı da bu tartışmayı açarak unutturmaya çalışıyor. Şamil Tayyar FETÖ borsasına ilişkin bildiklerini savcılara anlatmıyor suç duyurusunda bulunmuyorsa suç gizleme suçunu işlemektedir. Saray, Şamil Tayyar’ın bu sözlerinden dolayı rahatsızdır. Mustafa Elitaş ve Hayatı Yazıcı da Şamil Tayyar’ı uyarmakla görevlendirilmiştir.”