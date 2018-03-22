Genç İzmitliler Platformu'ndan CHP'ye ziyaret

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette İl Yönetim kurulu üyeleri Bilgi Dehmen, Selim Yıldız, Demet Karaman, Suca Omurca, Gençlik Kolları İzmit İlçe Başkanı Mehdi Kaan Günan ve yönetimi de yer aldı.

KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLİZ

Yeni dönemin CHP Kocaeli Örgütüne hayırlı olmasını dileyen Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz, platform hakkında CHP’lilere bilgi verdi. Birçok rengin bir araya geldiği bir topluluk olduklarını söyleyen Şengöz, “15 Ekim 2017 yılında 85 arkadaşımızla bir yola çıktık. Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olarak çıktığımız yolda bir vakıf gibi çalışıyoruz. 28 tane birim başkanımız var. Her siyasi görüşten, her etnik kökenden, kimliğinde farklı bir yer yazmasına rağmen kalbi İzmit için atan gençlerle bir aradayız. Kimsenin arka bahçesi değiliz “ diye konuştu.

BİRBİRİMİZE SAYGI GÖSTERMELİYİZ

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok memnunum. Biz gençlerden çok şey bekliyoruz. Sizlere ihtiyacımız var “ dedi. Örgütlü toplumun öneminden bahseden Sarıbay, “Örgütlü olup, doğrudan mağdurdan yana tavır alabilmek bence çok önemlidir. Farklı düşüncelere sahip olabilirsiniz. Fikirlerin farklılığı ülkenin zenginliğidir. Ama farklı düşünüyor diye kavga etmemeli birbirimize saygı gösterebilmeliyiz. Bunu siz gençler başardığınız zaman yukarı doğru hale hale devam eder “ diye konuştu. Gençlerin her zaman yanında olduğunu dile getiren Sarıbay, “Her türlü aktivitenizde Kocaeli için beraber oluruz. Bizim yapabileceğimiz bir şey olursa haber vermeniz yeterli. Kapımız sizlere her zaman açıktır” ifadelerini kullandı.

ANDIZ, “GÜZEL BİR OLUŞUM “

Nazik ziyaretten dolayı teşekkür eden Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, “Güzel bir oluşum, iyi çalışmalarınız var. Kente bir hareket getirdiniz. Ben bu oluşumun kentimiz için, gençler için önemli olduğunu düşünüyorum. Platformda her siyasi görüşten arkadaşımız var. Kent imiz için ortak çalışmalarda bulunabileceğimizi düşünüyorum” dedi. Kadın Kolları İl Başkanı Songül Kaya, “Genç bir kadro. Çalışmalarınız tamamen insan odaklı yapılan çalışmalar. Umuyorum ki daha güzel işlere imza atarsınız. Başarılar diliyorum” diye konuştu.