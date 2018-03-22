CHP'den azınlıklar için önemli adım

CHP, Türkiye’deki azınlıkların sorunlarının araştırılması, çözüm önerilerinin bulunması için TBMM’de araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

Önergenin ilk imza sahibi olan CHP’li Selina Doğan, “Mevcut düzenlemeleri uygulamak, biraz iyi niyet ve diyalog bu sorunların çözümü için yeterli olacaktır. Asıl zihinlerdeki bariyerleri kaldırmak gerekiyor bu sorunların çözümü için” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, azınlıkların sorunların araştırılması ve çözüm önerilerinin saptanması için TBMM’da Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi. Doğan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada da azınlıklarının sorunlarının çözümü için öncelikle zihinlerdeki ‘bariyerlerin’ kaldırılması gerektiğini söyledi.

Doğan ve 22 CHP milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına verilen araştırma önergesinin gerekçesinde Türkiye’de azınlıklarının haklarının Lozan Anlaşmasıyla garanti altına alındığını anımsattı. Türkiye’nin bu konuda ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal eder hale geldiğine dikkat çekilen gerekçede başlıca şu sorunlar gündeme getirildi:

BAŞLICA SORUNLAR

-Bazı azınlık toplumlarının kendi okulları olsa da bu okullarının sorunlarına ilişkin bir mevzuat halen yoktur.

-Bir kısım mülkiyet sorunu giderilmiş olsa da kültürel kimliğin devamı için elzem olan mülklerin iadesi sorunu halen devam etmektedir.

-Cemaat vakıflarının seçme ve seçilme haklarını düzenleyen yönetmelik 2013’de iptal edilmiştir. Bu tarihten beri seçim yapılamamaktadır.

-Türkiye Ermeni Patrikliği 2008 yılından beri Patriğini seçememektedir.

-Yaptırımsız kalan nefret söylemleri bireylerin yaşamını tehdit eder hale gelmiştir.

Önergede, bu sorunların azınlıkların dini ve idari işleyişlerini sekteye uğrattığı ve bireylerin eşit vatandaşlık algısını zedelediği belirtilerek sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti için TBMM bünyesinde bir komisyon kurulmasının gerekli hale geldiği belirtildi.

PASKALYAYI YİNE BURUK KARŞILIYORUZ

Doğan, sorunu TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada da gündeme getirdi. Bazı kanunlarda değişikliklik öngören torba yasa tasarısı içinde bazı Süryani mülklerinin iade edilmesine ilişkin madde üzerinde konuşan Doğan, gelecek hafta Pazar günü Paskalya Bayramı'nın kutlanacağını anımsatarak “Türkiye'deki azınlıklar olarak bizler Paskalya'yı yine pek çok askıda bırakılan sorunlarla buruk bir şekilde karşılıyoruz” dedi.

Doğan, söz konusu maddeyle birlikte Süryani cemaatinin bir kısım mülklerinin iade edildiğini buna karşın benzer birçok sorunun yaşandığına dikkat çekti. Bomonti Mıhitaryan okulunun, 2011 yılından beri okul binası için hukuk mücadelesi verdiğini kaydeden Doğan, bu mülkün iadesinin de diyalog yoluyla çözülebileceğini söyledi.

“ZİHİNLERDEKİ BARİYER”

Doğan, Türkiye’deki azınlıkların sorunlarını çözmek için çok köklü değişiklikler yapmak gerekmediğini ifade ederek “Mevcut düzenlemeleri uygulamak, biraz iyi niyet ve diyalog bu sorunların çözümü için yeterli olacaktır. Asıl, zihinlerdeki bariyerleri kaldırmak gerekiyor bu sorunların çözümü için” diye konuştu.