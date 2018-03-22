Yüksek Yargı Üyelerinin cezaevi koşulları Meclis gündeminde

Tanrıkulu konuya ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye bir soru önergesi sundu.

CHP'li Tanrıkulu'nun yanıt aradığı sorular şöyle;

1) 20 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanan Yüksek Yargı Üyelerinin 9 Ekim 2016'ya kadar toplu koğuşlarda kaldıkları süre boyunca, güvenlik sorunları olmamasına ve dosyaları Ankara'da olmasına rağmen, tutuklu Yüksek Yargı Üyelerinin 9 Ekim 2016 tarihinde Ankara'dan diğer illerdeki cezaevlerine gönderilerek tecrit edilmelerinin gerekçesi nedir?

2) Keskin T Tipi Cezaevinde tecritte kalan Yüksek Yargı Üyelerinin sayısı kaçtır? Cezaevlerine göre dağılımı nedir?

3) Tecrit uygulamaları disiplin suçu veya ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olanlara uygulanmaktayken, yaklaşık 17 aydır Yüksek Yargı Mensuplarına somut olmayan güvenlik gerekçeleri ile tecrit uygulaması yapılmasının gerekçesi nedir?

4) Diğer tutuklulara uygulanan dışardan yayın teslim etme, kitap okuma, dil öğrenme, akademik yayın tedarik etme hakkı neden tecritte kalan Yüksek Yargı Üyelerine uygulanmamaktadır?

5) Güvenlik gerekçesiyle tecritte tutulan Yüksek Yargı Mensuplarına günde sadece 2 saat havalandırma hakkı verildiği iddiası doğru ise, havalandırma hakkı ile ilgili olarak iyileştirme yapılması hususunda Adalet Bakanlığı adım atacak mıdır?

6) 22 Mart 2018 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere ve cezaevlerine göre tutuklu bulunan toplam Yüksek Yargı Mensubu (Tutuklanmadan önce görev yerleri belirtilmek üzere) sayısı nedir?

7) Tutuklu bulunan Yüksek Yargı Mensuplarına işkence yapıldığı ve kötü muamelede bulunulduğu iddiaları doğru mudur?

8) İddialar ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?

9) Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?