CHP'li Hürriyet: Neyin sevdalısı olduğu belli olamayan güruh..

Yazılı bir mesaj yayınlayan Hürriyet, "İstiklal marşımızı bestesini ve güftesini birbirinden ayırmak bölücülüktür" dedi.

CHP'li Hürriyet'in mesajı şöyle;



AKP Genel Başkanı Erdoğan bir gün kalkıyor “İstiklal Marşı'nın bestesi değişmeli” diyor, oradan neyin sevdalısı olduğu belli olamayan güruh, yeni bir İstiklâl Marşı arayışına geçiyor.

Daha bir hafta önce 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün yıldönümünde marşımız yerlere göklere sığdırılamazken, daha haftası dolmadan halkımıza İstiklal Marşımız tartıştırılmaya çalışılıyor. 12 Mart'ta esnafa İstiklal Marşı dağıtan AKP'li gençlik kolları bugün İstiklal Marşının değiştirilmesinin savunucusu olabiliyor.

İstiklal Marşımız bestesi ve güftesi ile ayrılmaz bir bütündür. Bir marşı beste ve güftesi diye ayırmak bölücülüktür. Özellikle Milli Marşımızı, İstiklal Marşımızı değiştirmeyi düşünmek vatana ihanet, bu ülkenin değerlerine hakarettir. Anayasamızda da açık açık belirttiği gibi bu ülkenin milli marşı ‘İstiklal Marşı’dır. Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

Özellikle son dönemde Erdoğan’ın değişebilir dediği İstiklal Marşı bestesinin ilahi ve mehter eşliğinde çalınması, buna iştirak edilmesi ve neredeyse İstiklal Marşımızın yerine konulmaya cüret edilmesi edepsizliktir. Bu şekilde Saraya yaranma çalışmaları ise acziyettir.

Yandaş ve Saraya yaranma düşkünlerinin akıl fikirleri bu gibi şeylere çalışacağına, bu milletin çalınan geleceğine, çocuklarımızın mahvedilen eğitim sistemine, gençlerimizin talan edilen hayallerine, tecavüz edilen çocuklarımıza, şiddete kurban giden kadınlarımızın sorunlarının çözümü için çalışsa çok farklı bir Türkiye’de yaşıyor olurduk.

Son olarak; bestesi ve güftesiyle bir bütün olan İstiklal Marşı’nı değiştirilmesinin halkımıza düşündürülmesi dahi kabul edilemez. Bunun yapılabileceğini düşünmek ise açık açık bölücülüktür ve biz bu bölücülüğe asla izin vermeyeceğiz.