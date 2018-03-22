Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle: Bahçeli'ye şaşırdım. Geçmişte Erdoğan için benden daha sert söylemlerde bulundu, yüzde 10 barajı yüzünden yanına yanaşmak durumunda kaldı. Tabanının benimsediğini düşnmüyorum.
22 Mart 2018 00:07
Kılıçdaroğlu: Kırgın değilim ama çok şaşırdım
Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye kırgın olmadığını fakat Bahçeli'nin ittifaktan dolayı kendisini şaşırttığını söyledi.
Çok Okunanlar
-
Kılıçdaroğlu: Kırgın değilim ama çok şaşırdım
-
Kılıçdaroğlu: 50 tane Afrin'i bir askerimin hayatına...
-
Kılıçdaroğlu: Abdullah Bey'in cumhurbaşkanlığı tarafsızdı
-
Kılıçdaroğlu, seçim beklentisini açıkladı: En az...
-
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Şirin Payzın'a konuk oldu
-
'Dünya sizinle dalga geçiyor, neyinizi kıskansın?'
-
Kılıçdaroğlu büyükelçilerle görüşecek
-
Ahıskalı derneklerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
-
Şeker-İş Sendikası, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
-
Emine Erdoğan, Canan Karatay'ı kabul etti