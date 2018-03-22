Kılıçdaroğlu: Kırgın değilim ama çok şaşırdım

Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye kırgın olmadığını fakat Bahçeli'nin ittifaktan dolayı kendisini şaşırttığını söyledi.