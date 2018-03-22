22 Mart 2018 00:07

Kılıçdaroğlu: Kırgın değilim ama çok şaşırdım

Kılıçdaroğlu: Kırgın değilim ama çok şaşırdım
Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye kırgın olmadığını fakat Bahçeli'nin ittifaktan dolayı kendisini şaşırttığını söyledi.
+ A -

Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle: Bahçeli'ye şaşırdım. Geçmişte Erdoğan için benden daha sert söylemlerde bulundu, yüzde 10 barajı yüzünden yanına yanaşmak durumunda kaldı. Tabanının benimsediğini düşnmüyorum.

Çok Okunanlar

Siyaset