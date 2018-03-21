Kılıçdaroğlu: 50 tane Afrin'i bir askerimin hayatına...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk’te Şirin Payzın’ın programında Afrin harekatı nedeniyle partilerine yönelik tepkilere yanıt verdi. Afrin merkezinde yaşanacak çatışmalarla ilgili endişeleri dile getirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Çünkü kendi insanımın burnunun kanamasını istemem. 50 tane Afrin'i bir askerimin hayatına feda ederim" dedi.

“CHP, Afrin’e girilmesin demişti” şeklindeki tepkiler sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, başından beri Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım’la düzenledikleri basın toplantısında harekata destek verdiklerini açıkladıkları hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Zaten sınırötesi operasyonlar için tezkereye evet oyu kullanmıştık. Afrin merkezinde yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor, Afrin merkezine girerseniz kim sivil kim terörist ayıramazsınız, dolayısıyla orduya yönelik pek çok uluslararası saldırılar olabilir dikkatli olmak lazım. Söylediğimiz budur.

Münbiç açıklaması

Nerede terör örgütü varsa müdahale edilmeli. Suriye'yi bu hale gelmesi ve asker düzeltmeye çalışıyor, şehit ve gazi oluyor. Ben buna karşıyım. Ortadoğu'da güç savaşları var. Buna yol açan Türkiye Cumhuriyeti hükümeti. Egemen güçlerine güvendi silah gönderdi. Burada kaybeden sadece Türkiye. Türkiye dışlandı. 4 ülke bir araya gelin çözün diyoruz.

Fırat Kalkanı'nda ev, okul, hastane yapın Suriyelileri oraya gönderin dedim, kıyameti kopardılar. Öngörüleri yok. Bu söylemlerle dış politika düzelmez. Diplomasi diye bir alan vardır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tamamen devre dışı. Dış politikayı saray ve sarayın sözcüsü idare ediyor. İbrahim Kalın fiilen dışişleri bakanı.

Hendek operasyonları 265 gün sürdü, 3 bin 583 terörist etkisiz hale getirildi, 355 güvenlik görevlisi 285 de sivil hayatını kaybetti. Biz hiçbir askerimizin burnunun kanamasını istemeyiz. Eğer YPG çekilmeyip şehiriçi çatışmalar olsaydı, pek sorunla karşılaşacaktık. Bu konuda endişemizi dile getirdik. Çünkü ben kendi insanımın burnunun kanamasını istemem. 50 tane Afrin’i bir askerimin hayatına feda ederim. Benim insanım niye şehit olsun? Üstelik ben orayı almaya gitmiyorum, bir süre sonra zaten geleceğim. Benim olmayan topraklar için keşke hiç şehit vermeden bunları sağlasak.”