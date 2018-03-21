Kılıçdaroğlu: Abdullah Bey'in cumhurbaşkanlığı tarafsızdı

Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin izleyeceği strateji hakkında konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle: Cumhurbaşkanlığı seçimine epey zamanımız var. Çıkaracağımız aday bizim seçmen adayımız dışından da oy alması lazım, güven sağlaması lazım. Cumhurbaşkanı adayı parti meclisinde görüşeceğiz. Yıpranmamış kişiler arasından seçilmesi lazım. Kafamızda birden fazla isim var.

Abdullah Bey'in cumhurbaşkanlığı tarafsızdı. Eskişehir Belediye Başkanımız son derece başarılı. Abdüllatif bey ile geçtiğimiz günlerde görüştük. Akademisyenlik yaptı, iktidar partisinin yanlış uygulamlarını söyleyen yüreklilikte birisi. İBB adaylığı ile ilgili bir görüşmemiz olmadı.

Biz kendi belediye başkanımıza “Bütün yurttaşları kucaklayacaksın” diyoruz. Gerçi İBB Başkanı tarihi yanlış bir söz söyledi. Biz herkese eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Harcanan her kuruşun hesabını vereceksiniz diyoruz belediye başkanlarına