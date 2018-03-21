Kılıçdaroğlu, seçim beklentisini açıkladı: En az...

Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında gerçekleşecek olan seçimlerdeki beklentisini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle: Sadece partililer değil sivil toplum gönüllüleri ile çalışacağız. En az yüzde 60 hedefimiz. Ben bu ülkede insanların demokrasiye inandığına inanıyorum.

İlkesiz bir ittifaktan yana değiliz

Demokrasiye inanan insanlar hangi ilkeler etrafında toplanacak diye belirleyeceğiz. Biz ilkesiz bir ittifaktan yana değiliz.

Temel bey demokrasiyi savunuyor, tek adam rejiminin yanlış olduğunu söylüyor. Ortak paydamız olması lazım, demokrasi de ortak payda olmalı. Demokrasi kuralları ile yönetilen ülkelerde ilerleme sağlanabilir.

“Yüzde 60'ı sağlayacaklar kadınlarımız”

Yüzde 60'ı sağlayacaklar kadınlarımız. Kadınların sezgi gücü var. AK Partili,CHP'li, SP'li kadınlar çocuklarının özgür bir ülkede yetişmesini isterler.