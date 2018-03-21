Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk canlı yayınında Şirin Payzın'ın konuk oldu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

"Sorunları ortaya koymak ve çözümünü ortaya koymak görevimiz var. Büyüyen her sorun halkın cebine yansıyor. İzlenen politikalarla halktan bir şeyler götürülüyor.

Erken seçim açıklaması

Toplumun asıl gündemi demokrasi. Asıl sorun adalet sisteminde, kimse adaletin olduğuna inanmıyor. Bizim için erken seçim olabilir, sorun yok. Afrin hepimizin ortak destek verdiği bir mücadele alanıydı. Bunu kendi partisinin başarısı gibi kamuoyuna sunmaya başladı, başaralı olamadı. Referandum öncesi, “Türkiye koalisyonlarla yönetilemez” diyorlardı. Şimdi koalisyonlara mahkum oldular. Bunu vatandaş görüyor, 'Niye bizi kandırdınız?' diyor."

AKP'de her alanda çözülme var. Seküler AK Partililer referandumda oy vermediler zaten. Mazot fiyatları vb. Kırsalda bir çözülme oluştu. Şeker fabrikalarının satıldığı yerde AK Parti'nin yüksek oy olduğu yerler.

Eğitimde çok şikayet var. Özel okullarda bir patlama yaşandı. Devlet okullarına güven kalmadı. İmam hatip te patlama oldu, çocuklar başarı sıralamasında geride kaldı. Hükümetin izlediği politikalar nedeniyle ihracatçılar zorluk yaşıyorlar.

4 gençten biri işsiz

4 gençten biri işsiz. Gençler iktidar partisine oy vermiyorlar. İşsiz ve özgür değiller. Ara eleman sorunu var. Bizim eğitimi sistemi ara eleman yetiştirmiyor. İktidarı defalarca uyardık.

İşsizlik için öneriler

2015'ten itibaren biz sorun saptamış ve toplumun gündemine getirdiysek çözümünü de getirdik. Mesela eğitim için Fillandiya'nın Eğitim Bakanı'nın Türkiye'ye getirdik, anlattı. Öğretmenlerle ilgili “Öğretmen Meslek Yasası” olmalı bunu önerdik. İstihdam yaratan eğitim sistemi önerdik. Bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı lise kurmak. Kendi alanı ile ilgili eğitim görecek, iş yerinde çalışacak, okuldan mezun olduktan sonra işi hazır olacak.

Üretime yönelik ekonomik politika izlemezseniz işsizliği bitiremezsiniz.

İttifak yapılacak mı?

İttifak Yasası çıktı. Biz ittifaka karşı değiliz, siyasal partiler ittifak yapabilirler. Yüzde 10 seçim barajına karşıyız. Niye kaldırmıyorlar? Korkuyorlar. Bunun kalkması lazım. Önümüzdeki süreç içinde belli olacak. Şimdi benim ittifak yapacağız demem çok doğru değil. İttifak yapacaksak ilkelerimizi belirleyeceğiz"

“Bütün siyasal partilere saygı duyuyoruz”

Biz aslında bütün partilere eşit mesafedeyiz. Bütün partilere saygımız var. Siyasal partileri ayırmak gibi bir düşüncemiz yok. Biz kavga ve kutuplaşmayı istemiyoruz. Özel bir karşıtlığımız yok.

Seçmenin beklediği şu; Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, bunu çözebilecek mi? Vaatlerini yerine nasıl getireceksin? Her siyasal partinin bir amacı vardır. Vatandaşın teveccünü yerine getirmek. Bu yüzden vatandaşa gitmek gerek. Türkiye'de en çok çalışan, sahada olan parti biziz. Patates, şeker fabrikalarının olduğu yere bakın, muhtar toplantılarına bakın, kadınlarla toplantı yapıyoruz. Bizim yaptığımız her şey medyaya yansamıyor. Toplumun tüm kesimine ilişkin sorunları gündeme getiriyoruz. Birebir anlattığımızda karşılıklı güveni sağlayacağız.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı: Kafamızda birkaç isim var

Cumhurbaşkanlığı seçimine epey zamanımız var. Çıkaracağımız aday bizim seçmen adayımız dışından da oy alması lazım, güven sağlaması lazım. Cumhurbaşkanı adayı parti meclisinde görüşeceğiz. Yıpranmamış kişiler arasından seçilmesi lazım. Kafamızda birden fazla isim var.

Abdullah Gül ve Büyükerşen açıklaması

Abdullah Bey'in cumhurbaşkanlığı tarafsızdı. Eskişehir Belediye Başkanımız son derece başarılı. Abdüllatif bey ile geçtiğimiz günlerde görüştük. Akademisyenlik yaptı, iktidar partisinin yanlış uygulamlarını söyleyen yüreklilikte birisi. İBB adaylığı ile ilgili bir görüşmemiz olmadı.

Biz kendi belediye başkanımıza “Bütün yurttaşları kucaklayacaksın” diyoruz. Gerçi İBB Başkanı tarihi yanlış bir söz söyledi. Biz herkese eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Harcanan her kuruşun hesabını vereceksiniz diyoruz belediye başkanlarına

Sandık güvenliği

Biz bütün sandıklarda güvenliği sağlayacağız. Bütün sandıklara sahip çıkacağız. Geçen seçimde Güneydoğu'da sorun yaşadık. Bu seçimlerde Doğu ve Güneydoğu'da olmak üzere her sandıkta seçim güvenliğini sağlayacağız. Hiç kimse en ufak endişeye kapılmasın. Mutlaka sandıklara gidin ve oy kullanın.

"Demokrasiyi yeniden ülkeye yeniden getireceğiz"

Demokrasiyi yeniden bu ülkeye getireceğiz. Gazi Meclis'in elinden alınan haklarını yeniden geri getireceğiz. 2019'da iki seçenek var: Demokrasiden yana olanlar ve tek adam rejiminden yana olanlar. Demokrasiden yana olanlar çocuklarımıza “Demokrasiyi savunduk” diyeceğiz.

"AYM temsilde adaleti elbette iptal edecek"

Sandıkta birden fazla kişi olacağız. Oyların yasaya uygun olarak kullanıp kullanılmadığı tespit edeceğiz, birleştirme tutanaklarında da olacağız. Her bir sandıktan çıkan sonuçları değerlendireceğiz. AYM temsilde adaleti elbette iptal edecek. AYM'ye hala güvenimiz var. Adalet sistemi içinde hukukun üstünlüğüne inanan yüzlerce yargıç ve savcı var. Biz eleştiriyi yargının aldığı yaradan ötürü gündeme getiriyoruz. Bugün bir hakim X Partisinden seçime girip kaybetse de dönemiyordu işe. Çünkü siyasi kimliği ortaya çıkmış oldu.

Mühürsüz zarf önlemi

Mühürsüz zarflarla ilgili yasa netleştiği zaman sandıkta müdahale edilecek. Her sandıkta görevli arkadaşlarımızla avukatlar doğrudan iletişim kuracak.

Sadece partililer değil sivil toplum gönüllüleri ile çalışacağız. En az yüzde 60 hedefimiz. Ben bu ülkede insanların demokrasiye inandığına inanıyorum.

İlkesiz bir ittifaktan yana değiliz

Demokrasiye inanan insanlar hangi ilkeler etrafında toplanacak diye belirleyeceğiz. Biz ilkesiz bir ittifaktan yana değiliz.

Temel bey demokrasiyi savunuyor, tek adam rejiminin yanlış olduğunu söylüyor. Ortak paydamız olması lazım, demokrasi de ortak payda olmalı. Demokrasi kuralları ile yönetilen ülkelerde ilerleme sağlanabilir.

“Yüzde 60'ı sağlayacaklar kadınlarımız”

Yüzde 60'ı sağlayacaklar kadınlarımız. Kadınların sezgi gücü var. AK Partili,CHP'li, SP'li kadınlar çocuklarının özgür bir ülkede yetişmesini isterler.

Dinde reform tartışması

Erdoğan'ın bu tartışmayı neden açtığını bilmiyorum. Kadına, bilime önem veren başka bir din var mıdır?n Veda Hutbesi'nde eşitlikten, demokrasi'den, sosyal devletten bahseder. Tüm bunlar varken neyin reformunu yapıyorsunuz? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müdahalesi gerekir, siyasilerin değil. Mustafa Kemal, Diyanet İşleri'ni özellikle başkanlık olarak kurulmasını istemiştir. Yenikapı'da boşuna mı dedim cami ve kışlaya siyaset sokmayın diye.

Siyasetçilerin ve Cumhurbaşkanının bu tartışmalardan uzak durması lazım. Diyanet İşleri Başkanı'nın biraz cesur olması lazım.

Ana dayanığımız Kuran-ı Kerim'dir. Kuran bilimin reddetmiyor ki. Yalan söylemeyin, hırsızlık yapmayın diyor. İslami kurallara uymayan bir ülkeyiz biz. Yalan söylemek siyasetin bir parçası haline geldi. Siyasette kirlilikten kurtulmak lazım. Ben mal varlığımı siteye koydum, karımın yüzüğüne kadar.

4 bakan hala siyasetin içindeler. Toplumun temiz olması lazım. Biz dine saygılıyız, inancın siyasete alet etmesini doğru bulmayız bu en büyük günahlardan biridir. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerdeki cami, kilise, havralar tertemizdir.

Afrin Harekatı

Afrin Harekatı'nı baştan beri savunduk. Hava desteğini sağlayın dedik, bu şekilde bilgi verdi Binali bey. Afrin merkezi yerleşik bir merkezdi. Kim sivil kim terörist ayıramazsınız dikkatli olmalısınız dedik. Hendek operasyonlarında 285 sivil hayatını kaybetti. Biz hiçbir askerimizin burnunun kanamasını istemeyiz. Ben insanım neden şehit olsun? Biz Afrin'e niye gittik? YPG nasıl oraya konuşlandı, Suriye nasıl bu hale geldi? Türkiye üzerinden silah gönderildi, müslümanı müslamana kırdırdılar. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz biz. Bu bölgenin 4 önemli ülkesi neden birleşemiyoruz? Önemli olan Esad mı Suriye'nin toprak bütünlüğü mü? Esad'la zaten görüşüyorlar, kamuoyuna görüşmüyoruz diyorlar. Esad ve Rusya izin verdiği için girebildik Afrin'e.

Bunların yatacak yeri yok. Egemenlerin güçlerin tavsiyeleri ile dış politika izlerseniz burnunuz bu yana gelir. Ordu devreye giriyor da öyle toparlıyorlar. Süleyman Şah topraklarını neden bırakıp geldiler. Sonra kahramanlık yaptık diyorsun.

Münbiç açıklaması

Nerede terör örgütü varsa müdahale edilmeli. Suriye'yi bu hale gelmesi ve asker düzeltmeye çalışıyor, şehit ve gazi oluyor. Ben buna karşıyım. Ortadoğu'da güç savaşları var. Buna yol açan Türkiye Cumhuriyeti hükümeti. Egemen güçlerine güvendi silah gönderdi. Burada kaybeden sadece Türkiye. Türkiye dışlandı. 4 ülke bir araya gelin çözün diyoruz.

Fırat Kalkanı'nda ev, okul, hastane yapın Suriyelileri oraya gönderin dedim, kıyameti kopardılar. Öngörüleri yok. Bu söylemlerle dış politika düzelmez. Diplomasi diye bir alan vardır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tamamen devre dışı. Dış politikayı saray ve sarayın sözcüsü idare ediyor. İbrahim Kalın fiilen dışişleri bakanı.