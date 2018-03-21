'Dünya sizinle dalga geçiyor, neyinizi kıskansın?'

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler’in Türkiye’ye yaptığı ‘OHAL’i kaldırın’ çağrısını gündeme getirdi.

‘BM raporu ülkemiz açısından bir utanç belgesidir’

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin dün yayımladığı dün bir raporda ‘insan hakları ihlallerine’ dikkat çekildiğini belirten CHP’li Tüm, şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletler, hükûmetinizin OHAL’İ kaldırması için çağrı yapıyor. Raporda, 18 aylık OHAL'de yaklaşık 160 bin kişinin tutuklandığı belirtiliyor. Keyfi gözaltı, işkence ve kötü muamele yaygınlaştı deniyor. İfade ve toplanma haklarının saldırı altında olduğu ve 152 bin devlet memurunun işten atıldığı belirtiliyor. Yine raporda, öğretmenlerin, akademisyenlerin, yargıçların ve avukatların işinden edildiği, milletvekillerinin ve gazetecilerin tutuklandığı, medya organlarının kapatıldığı ve internet sitelerine erişimin engellendiğini yazıyor. Ne yazık ki, raporda yer alan tüm bilgilerin hepsi doğru, eksiği var ama fazlası yoktur. Birleşmiş Milletlerin bu raporu, ülkemiz açısından bir utanç belgesidir.”

‘Tüm dünya iktidarınızla dalga geçiyor’

“Birleşmiş Milletler tüm bu hak ihlallerini OHAL’e bağlıyor ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bunun adı faşizmdir. OHAL adı altında uygulanan faşizm, ülkemizi tüm dünyaya rezil etmektedir. Dışişleri Bakanlığı’nın bu rapor sonrası yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletleri ‘FETÖ’cülükle’ itham ediyor. Kim iktidarınızı eleştirse hemen FETÖ’cü diyorsunuz. Sözcü için FETÖ’cü dediniz, tutmadı. Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu için FETÖ’cü dediniz, tutmadı. Açlık grevinde Nuriye ve Semih için terörist dediniz, tutmadı. İnsan hakları savunucularına ‘FETÖ’cü’ dediniz, tutmadı. Hatta havuz medyanızda Obama için bile FETÖ’cü dediniz, bizi rezil ettiniz, o da tutmadı. Tüm dünya size önce acıyarak üzüntüyle bakıyordu, bugün tüm dünya iktidarınızla dalga geçiyor. Bu saçmalıkların acısını da ne yazık ki halkımız çekiyor.”

‘Dünya sizin neyinizi kıskansın? Kıskanılacak değil, acınacak durumdayız.’

“Dünyada neredeyse hiçbir gelişmiş devlet, Türkiye’nin itibarını tanımıyor. Bir süredir ‘Dünya bizi çekemiyor, Avrupa bizi kıskanıyor’ diyorsunuz. Türk Lirası Mart ayında dünyada en çok değer kaybeden para birimi oldu. 1 Dolar 4 liraya, 1 Euro 5 liraya ulaştı. Tüm dünyada petrol fiyatı düştü ama dün benzine zam yaptınız. Genç işsizlik yüzde 20’leri geçti. Yoksulluk sınırı 5 bin liranın çok üzerinde. Bugün Meclis’te Vergi Kanunlarını görüşüyoruz, vergi zamları rekor kırıyor, halkımız ise ağır vergiler altında eziliyor. Şimdi sizlere soruyorum: Tablo böyleyken, dünya sizin neyinizi kıskanacak? Kıskanılacak değil, acınacak durumdayız.”

‘2002’de ‘OHAL’i kaldıracağız’ diyerek iktidar oldunuz, bugün…’

“2002 seçimlerinde ‘OHAL’i kaldıracağız’ vaadiyle iktidar oldunuz. Bugün OHAL’i kullanarak iktidarda kalmayı hedefliyorsunuz. OHAL, demokrasinin rafa kaldırılmasıdır. OHAL, insan haklarının, özgürlüklerin yok sayılmasıdır. OHAL, ülke itibarımızı ayaklar altına almaktır. OHAL, milli iradeye saygısızlıktır. Bu tabloyu er ya da geç düzeltmek zorundayız. OHAL gölgesinde yapılacak bir seçimin, bir kanunun, bir düzenlemenin hiçbir meşruiyeti yoktur. Gelin, kendinize güveniyorsanız, eşit ve adil koşullarda siyaset yapmanın önünü açın. OHAL’i geri dönüşşüz bir şekilde kaldırın ve ülkemizde barış ve demokrasinin önünü açın.”