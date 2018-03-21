Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın (22 Mart 2018 Perşembe) saat 10:00'da JW Marriott Hotel Ankara'da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile kah valtıda bir araya gelecek.
21 Mart 2018 20:04
Kılıçdaroğlu büyükelçilerle görüşecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek.
Çok Okunanlar
-
'Dünya sizinle dalga geçiyor, neyinizi kıskansın?'
-
Kılıçdaroğlu büyükelçilerle görüşecek
-
Ahıskalı derneklerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
-
Şeker-İş Sendikası, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
-
Emine Erdoğan, Canan Karatay'ı kabul etti
-
CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden ortak yürüyüş
-
'Türkiye'ye tosuncuk düzeni getirdiler'
-
CHP'den HSK'ya jet cevap!
-
Erdoğan'dan ABD'ye: Hodri meydan!
-
HSK'dan Saray torpilli skandal atamaya ilişkin açıklama