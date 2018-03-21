21 Mart 2018 20:04

Kılıçdaroğlu büyükelçilerle görüşecek

Kılıçdaroğlu büyükelçilerle görüşecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek.
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın (22 Mart 2018 Perşembe) saat 10:00'da JW Marriott Hotel Ankara'da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile kah valtıda bir araya gelecek. 

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