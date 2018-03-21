Emine Erdoğan, Canan Karatay'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Devlet Konukevi'ndeki baş başa görüşmenin ardından Prof. Dr. Canan Karatay, özel davetli bir topluluğa sağlıklı ve doğal yaşam, koruyucu tıp hekimliği, sağlıklı beslenme gibi konularda hitap etti.