21 Mart 2018 18:46

Emine Erdoğan, Canan Karatay'ı kabul etti

Emine Erdoğan, Canan Karatay'ı kabul etti
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Prof. Dr. Canan Karatay'ı kabul etti.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Devlet Konukevi'ndeki baş başa görüşmenin ardından Prof. Dr. Canan Karatay, özel davetli bir topluluğa sağlıklı ve doğal yaşam, koruyucu tıp hekimliği, sağlıklı beslenme gibi konularda hitap etti.

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