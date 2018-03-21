Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Devlet Konukevi'ndeki baş başa görüşmenin ardından Prof. Dr. Canan Karatay, özel davetli bir topluluğa sağlıklı ve doğal yaşam, koruyucu tıp hekimliği, sağlıklı beslenme gibi konularda hitap etti.
21 Mart 2018 18:46
Emine Erdoğan, Canan Karatay'ı kabul etti
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Prof. Dr. Canan Karatay'ı kabul etti.
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