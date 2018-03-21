CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden ortak yürüyüş

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, Kastamonu Şeker Fabrikası için ortak yürüyüş başlattı.

11 Nisan'da satış ihalesine çıkarılacak olan Kastamonu Şeker Fabrikası'nın özelleştirildiği takdirde kapanacağına, bu durumda da Kastamonu'nun büyük zarar göreceğine dikkat çekmek isteyen CHP İl Başkanı Hasan Baltacı, İYİ Parti İl Başkanı İlhan Engin ile Saadet Partisi İl Başkan Serdar Hamit Yılmaz, “Ağzımızın Tadı Bozulmasın, Şeker Fabrikası Kapanmasın” adı altında şehir merkezinden Şeker Fabrikası'na kadar sürecek 20 kilometrelik yürüyüş başlattı.

Şeker Lokali önünden saat 15.00'te ellerinde “Şeker Kastamonu'dur Satılamaz” yazılı dövizlerle yürümeye başlayan Hasan Baltacı, İlhan Engin ve Serdar Hamit Yılmaz'ı, Şeker İş Sendikası üyeleri, şeker işçileri, pancar üreticileri ve her üç siyasi partinin taraftarları alkışlarla uğurladı.

İki etaptan oluşan yürüyüşün 10 kilometrelik ilk etabını kateden ve yol üzerindeki köylerde mola verip pancar üreticileriyle bir araya gelen Baltacı, Engin ve Yılmaz, yarın saat 10.00'da kaldıkları yerden yürümeye devam edecekler.

GENEL MERKEZLERDEN DESTEK

Baltacı, Engin ve Yılmaz'a yarın katedecekleri 10 kilometrelik mesafede partilerinin milletvekilleri ve genel merkez yöneticileri de destek verecek.

“Türkiye'nin Şekerine ve Fabrikalarına Sahip Çıkıyoruz” sloganıyla yola çıkan ve satış ihalesindeki bazı fabrikaları ziyaret ederek basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekillerinin yarınki durağı Kastamonu olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında yarın öğle saatlerinde Kastamonu'ya gelecek olan 8'e yakın milletvekili ile İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin genel merkez yöneticileri Hasan Baltacı, İlhan Engin ve Serdar Hamit Yılmaz'la birlikte Şeker Fabrikası'na kadar yürüyecek. Yürüyüşün tamamlanmasının hemen ardından saat 14.00'de Kastamonu Şeker Fabrikası önünde geniş katılımlı basın açıklaması yapılacak.