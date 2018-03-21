Sındır: Yerel yönetimlerin özerkliği kalmayacak!

Sındır, “Bu düzenlemeyle yerel yönetimlerin Anayasal güvence altında alınan özerkliklerine yeni ve esaslı bir darbe daha vurulacaktır” dedi.

“ANAYASA’YA AYKIRI!”

Sındır, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın “Tek Hazine Hesabı”nın oluşturulmasını düzenleyen 55'inci maddesine yönelik Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada maddedeki düzenlemenin Anayasa'nın “İdarenin Bütünlüğü” başlıklı 123'üncü ve “Mahalli İdareler” başlıklı 127 maddelerine aykırı olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Maddenin gerek geneli gerekse de yerel yönetimlere ilişkin yaptığı düzenlemeler konusunda büyük kaygılar taşıdığımızı belirtmek isterim. Çünkü maddenin ruhu açısından bakıldığında; tek hazine hesabı düzenlemesi tek kelimeyle tek adam rejiminin ve yarattığı ölçüsüz merkezîleşmenin kamu maliyesindeki karşılığıdır. Yani her şeyi tek elde toplayan anlayış bugün itibarıyla kamu maliyesini de tek elde toplamaya karar vermiş bulunmaktadır. O yüzden düzenlemenin gerekçesinde ifade edildiği gibi tek hazine hesabı düzenlemesinin kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla hiç ilgisi yoktur.”

“YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPILARINA DA EL KONULACAK!”

Getirilen düzenleme ile yerel yönetimlerin mali yapılarına darbe vurulacağını ifade eden Sındır; “getirdikleri bu yasa teklifiyle yerel yönetimlerin, belediyelerin, özel idarelerin mali yapılarını ele geçirmek, kaynaklarını istedikleri gibi kullanmak amacındadırlar. Bu düzenlemeyle yerel yönetimlerin Anayasa tarafından da güvence altına alınan bu özerkliklerine yeni ve esaslı bir darbe daha vurulacaktır. Son dönemde Belediyelerdeki görevden almalar, kayyum atamaları ve istifaya zorlamalarla yerel yönetimlerin idari özerklikleri büyük ölçüde ayaklar altına alınmıştı. Şimdi ise söz konusu tek hazine hesabı düzenlemesi ile mali özerklikleri de ellerinden alınarak ele geçirme süreci tamamlanmış olacaktır.” dedi.

“BAŞKANLAR ZAMANLARINI ANKARA’DA GEÇİRECEK!”

Maddenin siyaseten de, vicdanen de kabul edilemez olduğunu belirten Sındır sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılan bu düzenlemeler Anayasa'ya uygun değildir, kamu vicdanı açısından da kabul edilemez. Zaten yetersiz olan gelirleriyle vatandaşa hizmet vermekte zorlanan yerel yönetimlerin ipleri tamamen merkezi yönetimin eline geçecek. Milletin oyuyla seçilen belediye başkanlarının eli kolu bağlanacak, nefes alamaz hale gelecekler. Başkanlar da çaresiz kalacak, daha fazla para koparabilmek için günlerinin çoğunu Ankara'da geçirmeye başlayacaklar.”

“MİLLİ İRADE GASP EDİLMİŞ OLACAKTIR!”

Getirilen bu düzenlemenin dünyanın hiçbir yerinde örneğinin olmadığını ve yerel yönetimleri halkın seçtiğini ifade eden Sındır sözlerini şöyle tamamladı: “Belediyeler karar organları seçmenler tarafından belirlenen, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidirler. Bu nedenledir ki düzenlemeye yerel yönetimlerin dahil edilmemesi gerekir. Belediyelerin kendi meclisleri var ve halk tarafından seçilmişlerdir. Kararlarını kendileri alıp uygular ve harcamasını buna göre yapar karşılığında kendini seçen halka hesabını verir. Bu düzenleme milli iradenin de hakkını gasp etmek olacaktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil!”