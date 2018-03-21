Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İttifak için yerli ve yabancı anketler çok olumlu. Biz bu ittifakı ümmetin iyiliği için yapıyoruz" dedi.
21 Mart 2018 15:02
Erdoğan'dan Saray-Bahçeli ittifakına ilişkin anket açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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