21 Mart 2018 15:02

Erdoğan'dan Saray-Bahçeli ittifakına ilişkin anket açıklaması

Erdoğan'dan Saray-Bahçeli ittifakına ilişkin anket açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
+ A -

Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İttifak için yerli ve yabancı anketler çok olumlu. Biz bu ittifakı ümmetin iyiliği için yapıyoruz" dedi.

Çok Okunanlar

Siyaset