Erdoğan'dan Saray-Bahçeli ittifakına ilişkin anket açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İttifak için yerli ve yabancı anketler çok olumlu. Biz bu ittifakı ümmetin iyiliği için yapıyoruz" dedi.