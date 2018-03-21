Deniz Baykal'ın sağlık durumu nasıl? GATA'dan açıklama

Sağlık Bakanlığı ve GATA Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, "Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık durumda" denildi.

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili GATA'dan da bir açıklama geldi.

Geçirdiği beyin kanaması sonrasında Almanya'da tedavi gören ve dün Türkiye'ye dönerek GATA'da tedavisine devam eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

GATA'dan yapılan açıklamada, " Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik Tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.