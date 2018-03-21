CHP'den HSK'ya jet cevap!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP iktidarı yargıyı arka bahçesi haline getirirken, her şeyi kokutuyor ve çürütüyor" dedi.

Yarkadaş, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın yaptığı "Danıştay Başkanı'nın kızının tayini normaldir" açıklamasını da eleştirdi. CHP'li vekil, "Bu tür atamaları yapabilmek için yönetmeliği de sessiz sedasız bir biçimde değiştirdiler" ifadesini kullandı.

HSK'dan Saray torpilli skandal atamaya ilişkin açıklama

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Avukat Gonca Hatinoğlu'nun Başbakanlık kadrosundan Saray'da görev yaptığı daha sonra ise hakim olarak göreve atandığını belirten Yarkadaş, "Yargı AKP'nin çiftliğine çevrildi" tepkisini gösterdi.

Gonca Hatinoğlu'nun tayininin Elazığ'a çıkmasına rağmen bu kente ayak bile basmadan "jet atama" ile Yargıtay'a terfi ettirildiğini belirten Yarkadaş, "Kimse eş durumundan birleştirme mazeretinin arkasına sığınmasın. Bu jet atamadır ve hak edilmemiş bir terfidir" ifadesini kullandı.

'Bunun adı AK Parti Mahkemesi'dir'

Hatinoğlu'nun Yargıtay'da çalışabilmesi için gerekli mesleki tecrübeye sahip olmadığını belirten Yarkadaş, "1 günlük hakim hangi mesleki yeteneği ve tecrübesiyle Yargıtay Tetkik Hakimi yapılıyor?" diye sordu.



15 Temmuz FETÖ darbesi öncesi, Yargıtay Tetkik Hakimi görevine atanabilmek için en az yedi yıl hakimlik yapma şartı arandığını belirten Yarkadaş "Darbe sonrası bu madde yürürlükten kaldırıldı. Bu tür atamaların önü açıldı" diye konuştu.



Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:



"Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu, pazartesi günü çekilen kurayla Elazığ’a hakim olarak atandı. Fakat ne ilginçtir ki Gonca Hatinoğlu, Elazığ’a ayak dahi basmadan, dün Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun çıkardığı bir kararname ile Elazığ’dan Ankara’ya jet bir atamayla atandı. Bu jet atama, aynı zamanda bir terfiyi de içinde barındırıyor.

Daha bir günlük hakimlik bile yapmamış olan Gonca Hatinoğlu, Yargıtay Tetkik Hakimliği’ne getiriliyor. Bu tür görevlere bir hakimin gelebilmesi için mesleki tecrübe gerektiriyor. Bırakın tecrübeyi, 1 günlük hakimlik bile yapmayan bir avukatın sırf Danıştay Başkanı’nın kızı olduğu için Yargıtay Tetkik Hakimliği’ne getirilmesi, adalet mekanizmasının, adalet olgusunun artık çürüdüğünün göstergesidir.

Bu atama baştan sona hukuksuz ve adaletsizdir! HSK da bu adaletsizliğin parçasıdır!



Sadece Danıştay Başkanı’nın kızı değil, Yargıtay 6. Daire eski Başkanı Mustafa Lütfi Tombaloğlu'nun oğlu Onur Tombaloğlu da ne yazık ki Kilis Hakimliği'ne atandığı gün, birdenbire tayini Ankara’ya çıkarttırılarak terfi ettiriliyor.

Bu tür jet atamalar, yargıya olan inancı ve güveni gitgide azaltmakta ve yurttaşların kafasında da çeşitli soru işaretleri doğmaktadır. Bu tür jet atamalardan bir an önce vazgeçilmelidir. Bu kişiler çekilen kuralarda belirlenen yerlerde görev yapmalıdır.

Bu tür işlemler, yargının, adaletin güvenirliliğini sıfıra indirmektedir. Biz bu atamaların, torpilli atamalar olduğunu söylüyoruz ve bu konuyu mecliste de gündeme getireceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”

HATİNOĞLU KİMDİR?

Önce açıktan 1. derece Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden girişi yapılan Gonca Hatinoğlu daha sonra Cumhurbaşkanlığı kanunlar ve Kararlar Dairesi'nde 3600 ek göstergeli uzman olarak geçti. Hatinoğlu, avukatlık stajını Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde yaptı.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün damadı Volkan Hatinoğlu'nun ise Saray’ın inşaatını yapan Rönesans Holdingde Sağlık Yatırım A.Ş’de Nisan 2016’da yönetici olarak işe başladığı öğrenilmişti.