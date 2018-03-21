'AKP jet atamalarla yargıyı çürütüyor'

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP iktidarı yargıyı arka bahçesi haline getirirken, her şeyi kokutuyor ve çürütüyor" dedi.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Avukat Gonca Hatinoğlu'nun Başbakanlık kadrosundan Saray'da görev yaptığı daha sonra ise hakim olarak göreve atandığını belirten Yarkadaş, "Yargı AKP'nin çiftliğine çevrildi" tepkisini gösterdi.

'Bunun adı AK Parti Mahkemesi'dir'

Gonca Hatinoğlu'nun tayininin Elazığ'a çıkmasına rağmen bu kente ayak bile basmadan "jet atama" ile Yargıtay'a terfi ettirildiğini belirten Yarkadaş, "Kimse eş durumundan birleştirme mazeretinin arkasına sığınmasın. Bu jet atamadır ve hak edilmemiş bir terfidir" ifadesini kullandı.

Hatinoğlu'nun Yargıtay'da çalışabilmesi için en az yedi yıl görev yapması gerektiğini belirten Yarkadaş şöyle konuştu:

"Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu, pazartesi günü çekilen kurayla Elazığ’a hakim olarak atandı. Fakat ne ilginçtir ki Gonca Hatinoğlu, Elazığ’a ayak dahi basmadan, dün Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun çıkardığı bir kararname ile Elazığ’dan Ankara’ya jet bir atamayla atandı. Bu jet atama, aynı zamanda bir terfiyi de içinde barındırıyor.

Daha bir günlük hakimlik bile yapmamış olan Gonca Hatinoğlu, Yargıtay Tetkik Hakimliği’ne getiriliyor. Bu tür görevlere bir hakimin gelebilmesi için meslekte en az 7 yıl tecrübesinin olması gerekiyor. Bırakın tecrübeyi, 1 günlük hakimlik bile yapmayan bir avukatın sırf Danıştay Başkanı’nın kızı olduğu için Yargıtay Tetkik Hakimliği’ne getirilmesi, adalet mekanizmasının, adalet olgusunun artık çürüdüğünün göstergesidir.

Sadece Danıştay Başkanı’nın kızı değil, Yargıtay 6. Daire eski Başkanı Mustafa Lütfi Tombaloğlu'nun oğlu Onur Tombaloğlu da ne yazık ki Kilis Hakimliği'ne atandığı gün, birdenbire tayini Ankara’ya çıkarttırılarak terfi ettiriliyor.

Bu tür jet atamalar, yargıya olan inancı ve güveni gitgide azaltmakta ve yurttaşların kafasında da çeşitli soru işaretleri doğmaktadır. Bu tür jet atamalardan bir an önce vazgeçilmelidir. Bu kişiler çekilen kuralarda belirlenen yerlerde görev yapmalıdır.

Bu tür işlemler, yargının, adaletin güvenirliliğini sıfıra indirmektedir. Biz bu atamaların, torpilli atamalar olduğunu söylüyoruz ve bu konuyu mecliste de gündeme getireceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.’’