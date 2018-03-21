Göbeklitepe'ye beton skandalı Meclis gündeminde

Dünyanın bilinen ilk tapınağı olarak kabul edilen, tarihi M.Ö. 10000’li yıllara dayanan Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe’ye beton dökülmesi skandalı ülke gündeminde sıkça yer bulmuştu. Konuyu TBMM gündemine taşıyarak Kültür ve Turizm Bakanı’na soran CHP’li Özdiş “Yol veya betonla iş makinelerine gerekçe her neyse onun ihalesini alan firma kimdir? İhale şartları ve bedeli nedir?” diye sordu.

ARKEOLOGLARIN UYARILARI NEDEN DİKKATE ALINMIYOR?

2014 yılında hayatını kaybeden ve o dönemde saha kazılarını yöneten Prof. Dr. Klaus Schmidt’in iş arkadaşı ve eşi Çiğdem Köksal Schmidt’in uyarılarının neden dikkate alınmadığını da soran CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in önergesinde yer verdiği sorular şu şekilde:

1- Türkiye’nin ve dünyanın en önemli arkeolojik merkezlerinden birisi olan Göbeklitepe’nin betona ihtiyacı olduğunu kim,neden düşünmüştür? Söz konusu işlem hangi gerekçeyle yapılmıştır?

2- Yol veya betonla iş makinelerine gerekçe her neyse onun ihalesini alan firma kimdir? İhale şartları ve bedeli nedir?

3- Alanda hiçbir arkeolog, bakanlık temsilcisi veya müze görevlisinin olmadığı iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur?

4- Göbeklitepe arkeoloji sahasının işletme planı nedir? Kaç arkeolog, bakanlık ve müze görevlisi hangi vardiyalarla alanda çalışmaktadır?

5- Toprak yüzeyinde bir şey görülmediği için toprak altında da bir şey olmadığı sanılarak iş makinelerinin Göbeklitepe sahasında rahatça gezebildiği de iddia edilmektedir. Bu konu araştırılmış mıdır? Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle araştırma ne durumdadır?

6- 2014 yılında hayatını kaybeden ve o dönemde Göbeklitepe kazısını yöneten Prof. Dr. Klaus Schmidt’in iş arkadaşı ve eşi Çiğdem Köksal Schmidt’in bu konudaki uyarıları neden dikkate alınmamaktadır?