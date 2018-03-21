Nazlıaka'dan istismara uğramış çocuklarla ilgili kanun teklifi

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka Meclis'e istismara uğrayan çocukların bir kez daha mağdur olmamaları için kovuşturma aşamasını takip edecek "özel ekip kurulması" yönünde kanun teklifi verdi.

Kanun teklifinde artan istismar olaylarına dikkat çeken Nazlıaka, kovuşturma ve yargılama sürecinin mağdur çocukların ailelerinin gizlilik kararı talebine ya da hakim kararına gerek kalmaksızın tümüyle gizli olmasını teklif etti.

Nazlıaka temel amacın çocukların korunması olduğunu söyleyerek, "söz konusu teklifin kabul edilmesi halinde soruşturma aşamasında çocuklarımızın yaşadığı travmanın en aza indirilmesi mümkün olacaktır" dedi.

Nazlıaka'nın sunduğu kanun teklifi ise şöyle:

MADDE 1- 4/12/2004tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Kanununun 157 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Cinsel istismara uğramış çocukların soruşturma ve kovuşturma ile yargılama safhalarının tamamı, tarafların talebine gerek olmaksızın gizli olarak yapılır. Söz konusu soruşturma ve kovuşturma işlemeleri ile yargılama safhalarında görev alanların, kovuşturma veya yargılama işlemleri sırasında edindikleri bilgileri her hangi bir yolla açıklamaları veya yaymalarıyasaktır. Aksine davrananlar hakkında26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı TürkCeza Kanunu’nun gizliliğin ihlaline ilişkin hükümleri uygulanır.”

MADDE 2- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 2- (1) Cinsel istismara uğramış çocukların soruşturma ve kovuşturması, 3/7/2005 tarihli ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanun çerçevesinde çocuk bürosundaki kolluk görevlileri ile ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından bizzat yapılır.

(2) Cinsel istismara uğrayan çocukların soruşturma ve kovuşturması, en kısa sürede ilgili savcı tarafından sonuçlandırılır. Bu işlemler esnasında istismara uğramış çocukların ifadeleri ile bu kapsamda yürütülen diğer işlemler, çocuğun yüksek yararı ve ruhsal durumu gözetilerek zorunlu görevliler dışında en az kişinin katılımı ile alınır.

(3) Yargılama esnasında,gerekli olmadıkça istismara uğrayan çocuk duruşmaya çağrılmaz ve yargılama istismara uğrayan çocuğun soruşturma dosyasındaki ifade ve diğer kayıtlar üzerinden yapılır.

(4) Soruşturma ve kovuşturma ile yargılama sırasında, gerekli görüldüğünde,istismara uğrayan çocuk hakkındakoruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması, savcılık tarafından hâkimden istenebilir.

EK MADDE 3- (1) Cinsel istismara uğramış çocuklarınsoruşturma ve kovuşturma ile yargılaması safhaları; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun gizlilik ile ilgili hükümleriçerçevesinde,mutlak gizlilikle yapılır ve bu davalar 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde çocuk mahkemelerinde görülür.