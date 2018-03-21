CHP'li Biçer: Aşı karşıtı aile sayısı 12 bine ulaştı

Aşı karşıtı söylemlerin basında ve sosyal medyada sıkça yer alması sonrasında Türkiye’de aşı yaptırmak istemeyen aile sayısının 12 bine ulaştığını ifade eden CHP’nin doktor vekili Tur Yıldız Biçer, "Türkiye'de, aşı reddi nedeni ile aşısı yapılmadığı tutanak ile tespit edilen sıfır yaş ve 1-15 yaş çocuk sayıları 12 bine ulaştı. Bu çok ciddi bir rakam. Medyatik olmak adına 'aşıların içinde alüminyum var, sakın olmayın' açıklamaları kabul edilebilir değil. Dünyada 100 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan salgınların önüne aşılamayla geçilmiştir. Aşı yaptırmamak, “çocuk benim, ben çocuğuma aşı yaptırmak istemiyorum" gibi yanlış mantıkla açıklanamayacak bir konudur. Çünkü olay bütün toplumu yakından ilgilendiren bir boyuttadır. " dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan edindiği verileri paylaşan CHP’li milletvekili, 2011 yılında, aşı reddi nedeni ile aşısı yapılmadığı tutanak ile tespit edilen sıfır yaş ve 1-15 yaş çocuk sayılarının 183 olduğunu belirtirken, 2018 yılında bu rakamın 12 bine ulaştığına dikkat çekti.

Her yıl aşıyla 15 bin ölüm engelleniyor

Aşıyla ilgili yapılan ve doğruluğu olmayan açıklamaların toplum sağlığını açıkça tehdit ettiğini belirten Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, “Sağlık Bakanlığı’ndan edindiğimiz verilere göre, aşının içeriğine güvenmediği için aşıyı reddedenlerin oranı %23. Dini sebepler %17 ve basında yer alan olumsuz haberlerin yarattığı etki ise %4. Bulaşıcı hastalıkların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılmasında, en yaygın, kabul görmüş, en etkin ve ekonomik girişim olan aşı sayesinde, Türkiye'de her yıl 15 bine yakın ölüm, aşı sayesinde engelleniyor. Türkiye’de yılda 40 milyon aşı yapılıyor ve aşılama sayesinde bazı hastalıklar hayatımızdan tamamen çıkmış durumda. Etkin aşılama sayesinde kızamık hastalığı, Türkiye’de artık yılda sadece 4 ila 7 kişide görülüyor.” İfadelerini kullandı.

Aşı reddinin en fazla olduğu il Konya iken Hakkari’de aşı karşıtı aile yok

Aşı ile ilgili yaptıkları çalışmalarda şaşırtan verilere rastladığını ifade eden Biçer, “Türkiye’de aşıyı en çok reddeden il sıralamasında 2842 kişi ile ilk sırada Konya var, ikinci sırada 894 kişi ile Bursa ve 779 kişi ile Antalya üçüncü sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra Hakkari’de aşıyı reddeden aile yok. 2016 yılında Bolu ve Kırklareli’nde 2, Tunceli’de 3 aile aşıyı reddetmiş. Bu verilerden de görüldüğü üzere belli bir kesim, bölgede aşı karşıtlığı var demek doğru değil. Türkiye’de aşıyla önlenebilen hastalıklar temelinde aşılama oranlarının istenilen düzeye ulaşamaması ve toplumda giderek artan aşı karşıtlığı sorununun çeşitli boyutlarıyla ele alınarak incelenmesi ve bu konuda alınması gereken önlemlerin ortaya konulması maksadıyla TBMM’de bir Araştırma Komisyonu kurulması için CHP’li milletvekili arkadaşlarımın da imzasıyla Araştırma Önergesi verdim. Enfeksiyon hastalıkları önlenebilir hastalıklardır. Aşılama, enfeksiyon hastalıklarından korunmada en başta gelen önlemlerden biridir. Aşılama ile difteri, tetanoz,boğmaca, kızamık, kızamıkçık, meninkokoksaik menenjit, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, pnömokoksik pnömoni, influenza , tetanoz ve kuduz dahil olmak üzere bir çok hastalığı kontrol etmek mümkündür. Bu araştırma komisyonunun kurulması ve çalışmaların ivedi şekilde yapılması gerekmektedir. Bir hekim olarak söylüyorum, ‘aşı toplum sağlığı problemidir, kişiselleştirilemez.’ Bütün parti gruplarının bu komisyonun kurulmasına destek vermesi gerekiyor.” dedi.