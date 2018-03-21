Sarıbay: Nevruz birlikteliğin sembolüdür

Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, dünya genelinde baharın gelişinin habercisi olması dolayısıyla bahar bayramı olarak kutlanan 21 Mart Nevruz için bir kutlama mesajı yayınladı.

Nevruz, yenigün, yeniden doğuştur diyerek sözlerine başlayan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Barışın, dostluğun, kardeşliğin ve üretimin, en önemlisi ihtiyacımız olan birlik ve beraberiliğin simgesi olan Nevruz; hepimizin. Baharla birlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın da uyanmasını temenni ediyorum. Türkiye’de yeni dönemin 2018 Nevruz’u ile beraber daha candan, daha hoşgörülü ve daha adaletli olmasını diliyorum. Nevruz, birlikteliğin sembolüdür. Bu ülke hepimizin, bu gün hepimizin” ifadelerini kullandı.