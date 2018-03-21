CHP'li Gök öğretmenlerin sorunlarını Meclis'e taşıdı

CHP'li Gök'ün konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle;

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “İlkokullarda Yetiştirme Programı” (İYEP) kapsamında öğretmenlere birden fazla nöbet, eğitim koçluğu, ev ziyaretleri ve öğrenci servis araçları kontrolü gibi fazladan iş yükü ve öğretmenlik mesleğiyle doğrudan bağlantısı olmayan görevler verilmiştir. Öğretmenleri asli görevlerinden alıkoyacak olan uygulama karşılığında ek maaş ödemesi de yapılmamaktadır. OECD istatistiklerine göre dünya eğitim sıralamasında sonlarda olan Türkiye, günübirlik eğitim politikalarını bırakarak bilimsel ve halkçı bir eğitim anlayışına geçmelidir.

1. İYEP kapsamında öğretmenlere verilen işlerin karşılığında ek maaş ödemesi yapılması düşünülmekte midir?

2. Eğitim koçluğu, ev ziyareti ve servis kontrolü hizmetleri konular üzerine uzmanlaşmış kişiler tarafından üstlenilmelidir; sözü geçen hizmetlerin uzman personele devredilmesi için yürütülen çalışmalar nelerdir?

3. İYEP amaçlarını ve programını açıklar mısınız?

4. Öğretmen eksiği bulunan bütün okullarda öğretmenler fazladan nöbet tutmaktadırlar; bu durumda bulunan okullara kadrolu öğretmen alınması düşünülmekte midir?

Gök'ün ücretli öğretmenler hakkında yanıt aradığı sorular ise şöyle;

Ücretli öğretmenlere de okullarda nöbet tutturulmakta ancak görev tanımlarında bulunmadığı için nöbet ücretleri ödenmemektedir. Ülkemizin geleceğini gerçekleştirecek olan öğretmenlerin mağduriyetlerini gidermek ve çocuklarımızın eğitim kalitesini yükseltmek en öncelikli görevlerimizden biridir.

1. Ücretli öğretmenlik uygulaması süresince ücretli öğretmenler tarafından kaç saat nöbet tutulmuştur?

2. Ücretli öğretmenlerin görev tanımlarına nöbetin eklenmesi suretiyle alamadıkları nöbet ücretlerinin ödenmesi için neden düzenleme yapılmamıştır?

3. Ücretli öğretmenlerin tuttuğu nöbetlerin bedellerinin geriye dönük olarak ödenmesi düşünülmekte midir?