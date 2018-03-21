TİGEM’in 'Sudan' işleri!

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, bünyesindeki çiftlikleri işletemediği için kiraya veren TİGEM’in, bir Afrika ülkesi olan Sudan’da çiftlik kurarak bu ülkede üretim yapmaya soyunmasını eleştirdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak, tarım teknolojisinin gelişmesine öncülük etmek amacıyla kurulan TİGEM’in, ülkemizde daha aktif olması gerekirken, kendi çiftlilerini kiralaya verip Sudan’dan çiftlik kiralamasının akıl ve mantıkla izah edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

TÜRKİYE VE SUDAN ARASINDA ORTAK ŞİRKET KURULUYOR

Türkiye ile Sudan arasında 2014 yılında imzalanan tarımsal işbirliği ve ortaklığı anlaşması gereği iki ülke arasında ortak şirket kurulacağına değinen Ömer Fethi Gürer, “Gıda Tarım ve Ormancılık Bakanlığı’nın verdiği bilgide; ortak şirketin merkezinin Ankara olacağı, Sudan'da esas şube olmak üzere başka ülkelerde şube açılabileceği, şirketin yasal kuruluş tarihinden itibaren 35 yıl olacağı ve bu sürecin tarafların ortak kararı ile uzatılabileceği, şirketin kuruluş sermayesinin 10 milyon ABD doları ve iki ülke arasında kurulacak bu şirkette ortaklık oranın Türkiye % 80 Sudan %20 şeklinde olacağı, Sudan'ın sermaye karşılığı olarak arazi kira bedelini koyacağı, şirketin Türkiye tarafının TİGEM SUDAN tarafının Sudan Tarım ve Sulama Bakanlığının temsil edeceği belirtiliyor. Pilot işletme çiftlik için Sudan devleti tarafından El Cezire Eyaleti Abugota 1. bölgesinde 12500 hektar arazinin ortak şirket tahsis edileceği ve Türk özel sektörünün Sudan'da beş ayrı bölgede toplam 780500 hektar arazi tarımsal yatırım yapması özendirileceği de ifade ediliyor. Türkiye-Sudan ortaklığıyla kurulacak şirket marifetiyle Sudan'da 12.500 hektar arazide örnek bir çiftlik kurulması, Türk özel sektörünün, Sudan'da beş bölgede 780.500 hektar arazide tarımsal alanda yatırım yapmasının özendirilmesi öngörülüyor” dedi.

TİGEM’İN GÖREVİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ( TİGEM) kuruluş amacının; bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak, çeşitlendirmek, ürün kalitesini iyileştirmek maksadıyla yetiştirmiş olduğu damızlık hayvan, tohumluk fidan, fide gibi girdileri yetiştiricilere intikal ettirmek, tarım teknolojisi, girdi kullanımı ve ıslah konularında öncülük ve öğreticilik olduğunu hatırlattı.

KENDİ ÇİFTLİKLERİNİ İŞLETEMEYEN TİGEM, SUDAN’DA ÇİFTLİK KURACAK

Böylesine önemli görev ve sorumluluğu olan TİGEM’nin kendi bünyesindeki 22 çiftçili işletemediği için kiraya verdiğini anlatan Ömer Fethi Gürer, “Bünyesindeki çiftlikleri işletemeyen TİGEM’in Sudan’da çiftlik kurma girişiminde olmasının anlamı ve açıklaması olabilir mi?” diye sordu.

Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren hara ve inekhanelerin birleştirilerek, 1983 yılında kurulan TİGEM’in, kuruluş amacıyla, yürüttüğü faaliyetlerin örtüşmediğine değinen Ömer Fethi Gürer, TİGEM kurulurken bünyesine kattığı DÜÇ Genel Müdürlüğünün ve Zirai Kombinalar Kurumunun, 1938 yılından itibaren onlarca çiftlik kurum ziraat alet, makine ve vasıtaları ile zirai mücadele ilaçları satın alarak, üreticinin tarım faaliyetlerine yardım ettiğini hatırlattı.

1983 yılında kurulan TİGEM’in, o tarihte bünyesine kattığı kuruluşların, önceki yıllarda ülkemizde tarım ve hayvancılığın gelişmesine ciddi manada katkılarının olduğunu anımsatan Ömer Fethi Gürer, “TİGEM’in Türkiye’nin toplam kültür altı arazi varlığı içerisinde %1,14 payı bulunmaktadır. TİGEM ayrıca tarım alet makine ve ekipmanları, hayvancılık ve bitkisel üretim gibi çeşitli konularda kurulmuş değişik amaçlı ve birçok tesisleri ile önemli varlıklara sahiptir” diye konuştu.

TİGEM NE YAPIYOR?

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2016 yılında toplam tarım alanının 38,4 milyon hektar olduğunu anlatan Ömer Fethi Gürer, “ Cari fiyatlarla tarımsal üretimin gayrisafi üretim değeri ise 119 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, tarım sektörü 2016 yılında %1 oranında küçülmüştür. Tarım sektörünün GSYH içindeki payı cari fiyatlarla %6 ve istihdam içindeki payı da %19,5 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de 2016 yılında bitkisel üretim %0,3 oranında artarken, tahıl üretimi %9 oranında azalmıştır” şeklinde konuştu.

TİGEM’İN GÖREVİ SUDAN’DA ÇİFTLİK KURMAK DEĞİL, TÜRKİYE’DEKİ TARIMSAL SORUNLARA ÇÖZÜM BULMAKTIR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer , “Tarımsal ve hayvansal üretimin gelişmesine katkı sağlaması gereken TİGEM, maalesef son yıllarda kuruluş ve görev amacının dışına çıkmıştır. Tarımsal ve hayvansal üretimdeki gerileme, TİGEM’in görevini tam manasıyla yapmıyor olduğunun bir göstergesidir. Tarım ve hayvancılıkla ilgili olarak neredeyse tüm girdi ve ürünleri ithal eder duruma gelen Türkiye’ye TİGEM’in bu büyük sorunları çözmek yerine Sudan’a giderek, çiftlik kuracak olmasını anlamak mümkün değildir. TİGEM’in görevi, Sudan’da tarım arazisi kiralayıp, yetiştirilen ürünleri Türkiye’de pazarlamak değil, Türkiye’deki mevcut tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlara çözüm bulmak, üreticiyi teknoloji ile buluşturmak, bitkisel ve hayvansal üretimin artmasına katkı sağlamaktır” dedi.