CHP'li Yeşil: Yeşile hafriyat olmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin soru önergesi veren CHP'li Yeşil'in açıklamaları şöyle;

Ankara ili, Çayyolu / Dodurga mahallesinde; Dodurga meskun alanı ile Güney çevre yolu arasında kalan alan; yüzey suyu ve 2 şelalesi olan vadi tabanındaki hassas ekolojik bir sistemdir. Bölgede yapan hayatı habitat alanı olduğu bilinmekle beraber aynı zamanda hayvancılık yapılmaktadır. Söz konusu alan üzerine Ankara BŞB tarafından hafriyat atıklarının dökülerek, söğüt ve meşe gibi yoğun ağaç dokusunun üzerinin olduğu gibi kapatıldığı ve alanın tesviyesinin; iş makinaları ile kayalık alanlarda ise, patlayıcı madde kullanılarak yapıldığı, yakın çevre sakinleri tarafından kaygı ile izlenmektedir.

İçişleri Bakanı’na vererek, Meclis gündemine taşınan işte o soru önergesi;

1. Bu alana inşaat hafriyat döküm izni, kim tarafından hangi şirkete verilmiştir.

2. 100.000 ölçekli Çevre Düzeni planı ve Ankara Ulaşım Ana Planı 2038 paftalarında, bu alanın vadi tabanını izleyen güzergâhta raylı sistem hattı ve 120.000 birimlik konut alanı olarak planlandığı doğru mudur? Bu arazi kullanım kararı ve raylı sitem güzergâhı, bilimsel bir rapor ve analitik etüt çalışması ile destekli midir? Böyle bir rapor var ise, imza sahibi olarak uzman müellif kimdir?

3. Bu alanın, doğal karakteri korunacak bir statüye dönüştürülerek; doğal yaşam özelliklerini tahribata uğratmadan, kentsel bölge parkı olarak planlanması konusunda bölge ve çevre halkına referandum yolu ile danışılması düşünülmekte midir?