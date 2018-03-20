CHP'den İBB Başkanı Uysal'a çarpıcı tepki

CHP Başakşehir İlçe Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın 'bize en çok oy neresi veriyorsa önceliği oraya vereceğiz' sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 'bizi şaşırtmadın Mevlüt Uysal' denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yine kendisine yakışanı yaparak ayrımcılığı ve eşitsizliği körüklediği vurgulanarak, "Mevlüt Uysal, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında, metro hizmetini verirken ayrımcılık yapacaklarını ve öncelikle en çok oy aldıkları yerlere metro hizmeti vereceğini beyan etmiş, bu açıklaması büyük tepki alınca da kendisinin yanlış anlaşıldığını iddia ederek çark etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Uysal'ın Anayasa suçu işlediğinin altı çizilerek, açıklamada; "Anayasamızın 10. maddesi “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. şeklindedir. Anayasanın bu emredici hükmüne rağmen vatandaşına karşı bölücülük yapan ve eşitlik ilkesine aykırı davranan bir yerel yönetim idarecisinin bu adaletsiz tutumunu İstanbul halkının vicdanına bırakmaktayız" denildi.

İstanbul gibi bir şehrin hak ettiği şekilde yöneltilmediği, CHP iktidarında hak ettiği değeri bulacağı, modern ve eşitlikçi idare anlayışının getirileceğinin ifade edildiği açıklamada, "Tüm İstanbul halkının vergileriyle ve genel bütçemizden aldığı katkılarla rekor bir bütçeye sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halka karşı eşit davranma yükümlülüğünü unutan, bölücülük yapan, halktan vergi alırken seçmen kitlesine bakmayan, ancak iş hizmete gelince vatandaş ayıran bir zihniyetin yönetiminde çürütülmeye çalışılmaktadır. Medeniyetlerin başkenti, dünyanın en güzel şehri İstanbul, bu köhne ve sığ zihniyetlerin yönetiminden kurtularak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hak ettiği değeri bulacak, modern ve eşitlikçi idare anlayışı ile idare edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı iken Kadir Topbaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifa ettirilmesinden sonra Uysal, İBB Başkanlığı'na getirilmişti. Uysal birçok konuda CHP Başakşehir İlçe Örgütü ile karşı karşıya gelmişti. CHP İlçe örgütü Uysal'ı İstanbul'a ihanet etmekle suçlamış, Başakşehir'deki doğal güzelliklerin, yeşil alanların talan edildiğini ifade etmişlerdi. CHP Örgütü Uysal'ın kamu arazilerini ve mallarını FETÖ'ye peşkeş çekmekle itham ettmişti.