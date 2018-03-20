Erdoğan konuştu: Tuğrul Türkeş şeker patlattı

Sözcü gazetesinden Zekeriya Albayrak’ın haberine göre, AKP grubunun toplantısında AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan konuşurken ağırlıklı olarak, Afrin’de tamamlanan operasyon konusuna değindi. Bu sırada Başbakan eski Yardımcısı Tuğrul Türkeş ise cep telefonunu inceledi. Türkeş daha sonra da telefonuna yüklü olan “Candy Crush Saga” adlı oyunu oynayarak vakit geçirdi.

Özhaseki’nin kafasına tablet düşecekti

Grup toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de bir kazanın eşiğinden döndü. Bakan için ayrılan koltuğa seyirci bölümünde oturan bir çocuğun tableti düştü. Bakan tam o sırada koltuğa oturmak üzere bulunuyordu. Locadan tabletini düşüren çocuk ‘Tabletimi istiyorum’ diye ağlayınca polisler devreye girdi ve görevli aracılığıyla tablet çocuğa geri verildi.