Akdağ: Kanalizasyon suyunda uyuşturucu takibi yapacağız

"Bağımlılık dünyada bütüncül olarak mücadele edilmesi gereken bir alan"

DHA - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Uyuşturucuyla Mücadele Strateji Belgesi eylem planlarını, amaçlarına uygun göstergelerle takip edeceklerini, amaca ulaşmak için göstergeler oluşturduklarını belirterek, "Mesela atık sularda, yani kanalizasyon sularında uyuşturucu madde takibi yapacağız. Bunlar kullanıldığı zaman idrarla atılıyorlar ve idrardaki son ürünlerini bilimsel yöntemle takip etmek, böylece nereden nereye geldiğimizi, miktar azaldı mı azalmadı mı görmek mümkün" dedi.

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Adana illerinin Vali Yardımcıları, Sağlık İl Müdürleri ile bakanlıkların Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu üyesi uzman teknik ekipleri, Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın koordinasyonunda, "Uyuşturucuyla Mücadele, Merkezdeki Çalışmaların Yerele Yaygınlaştırılması ve İller Arası Bilgi Paylaşımı Toplantısı"nda bir araya geldi.

Akdağ, toplantının açılışında, Başbakan Binali Yıldırım'ın genelgesiyle kurulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu olarak, bir kaç farklı alanda çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

Bağımlılığın bütüncül olarak mücadele edilmesi gereken bir alan olduğunu, dünyadaki eğilimin de bağımlılık türlerinin hepsiyle birlikte mücadele edilmesi olduğunu dile getiren Akdağ, genellikle bağımlılığa, sigara ya da daha kolay ulaşılabilen diğer bağımlılık yapıcı maddelerle başlandığını, bunlara başlayan herkesin daha ağır maddelerle bağımlı olmadığını ancak bunun hazırlayıcı faktör olduğunu vurguladı.

Ardından alkol, uyuşturucu bağımlılıklarının gelebildiğini ifade eden Akdağ, bunların yanı sıra çalışma alanları içinde davranışsal bağımlılık denen kumar ve teknolojinin kötüye kullanımı ya da yanlış kullanımıyla ilgili bağımlılık türlerinin de yer aldığını kaydetti.

Kurulda 11 bakanlığın ve farklı kurumların yer aldığını belirten Akdağ, Yeşilay'ın da önemli bir paydaş ve tarihsel bir değer olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla konunun içine yoğun olarak katıldığını söyledi.