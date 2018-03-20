Kılıçdaroğlu'ndan Diyanet'e Atatürk tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Man Adası'nda şirketler kuracaksın, vergi kaçırmak için her şeyi yapacaksın, ben yerli ve milliyim diye dolanacaksın" ifadeleriyle seslendi.

Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank mağdurlarına ise "Parayı BDDK’dan alabilirsiniz. Diyor ki alınması gereken izini almaksızın banka adını ya da banka gibi katılım fonu kullandıkları izlenimi oluşturan kişiden 1 yıldan 4 yıla hapis ve kapatma cezası ile cezalandırılır. Bunların tamamını ver mehkemeye faizi ile birlikte paranı alırsın" şeklinde çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sarayındaki törene katılan hakim ve savcılara da " İçeri girerken bütün hakimler ayakta, neden ayağa kalktınız bir partinin genel başkanı gelmiş ayağa kalkıyorlar ve alkışlıyorlar. Vicdan sahibi olun vicdan sahibi. Yarın ‘bu adam benim kuramı çekti yirmi adamı beraat ettireyim’ öyle mi diyeceksin?" sözleriyle tepki gösterdi.

Şeker fabrikalarının satılması gündemine de değinen Kılıçdaroğlu; "AK Parti'nin genel başkanı diyor ki 'Bunlar zarar ediyor.' Bunlar zarar etmiyor Recep bey sen zarar ettiriyorsun. Yavuz Sultan Köprüsü de zarar ediyor onu da sat. Saray'ın 13 günlük parasını versinler hiç bir zarar olmaz. Asıl batak Saray'da" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Sen Çanakkale'nin de ne olduğunu bilmezsin. Sen ancak Man Adasını bilirsin

Sen Rabia’nın hayranısın, İhvan’ın yoldaşısın. Biz Hacı Bektaş’ı, Mevlana’yı savunuyoruz.

Çanakkale'nin her karışı askerlerimizin kanıyla sulanmıştır. 18 Mart kutlamalarına Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat gidiyor, ama bizim Belediye Başkanımızın konuşmasına yasak getiriyor. Milletin seçtiği Belediye Başkanı’nı niye dışlıyorsun?

Çanakkale savaşı Gazi Mustafa Kemal’in dünya savaş meydanına çıktığı savaştır. Çanakkale Savaşı Gazi Mustafa Kemal’in milli kurtuluş savaşının ön sözünü yazdığı savaştır. 18 Mart şehitler günü Cuma günü bütün camilerimizde hutbe var ama hutbenin içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı yok. Düşmanın bile saygı gösterdiği 18 Mart Çanakkale Savaşı’nın kahramanı. Osmanlı hayranlarına seslenmek isterim; Osmanlı’nın paşası yok muydu orada, bir Alman’ı getirip oraya koydular. Diyanet İşleri’ne sormak istiyorum Gazi Mustafa Kemal’i neden anmıyorsunuz, neden ismini anmıyorsunuz, neden neden? Diyanete saygılıyız bütün din adamlarına saygılıyız ama herkesin saygı göstermesi lazım. Hele hele Çanakkale’yi Atatürk’süz düşünmek mümkün değildir. Siz neden kalkıp Atatürk’ü anmazsınız, bir Fatiha okumazsınız. Yapmayın etmeyin bir millete kötülük etmeyin. Diyanetin görevi bu ülkede dini gerçek anlatmaktır.

Geçtiğimiz hafta Şahin Alpay serbest bırakıldı. Altanlar için niçin bir karar vermedi Anayasa Mahkemesi? Onu da bekliyoruz, yargı bir yerden talimat alıyorsa orada hukuk çalışmaz.

Dün Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat bir toplantı yaptı. İçeri girerken bütün hakimler ayakta, neden ayağa kalktınız bir partinin genel başkanı gelmiş ayağa kalkıyorlar ve alkışlıyorlar. Vicdan sahibi olun vicdan sahibi. Yarın ‘bu adam benim kuramı çekti yirmi adamı beraat ettireyim’ öyle mi diyeceksin? Bekliyor Saray’dan nasıl talimat gelecek? Talimatı veren de Saray’ın avukatı.

Adaleti savunsaydın hakimleri çağırmazdın, sen onların ayağına giderdin. BM’ye bir dilikçe verdi bu hükümet. İki maddesi önemli birincisi diyor ki tutulanlara insanca davranmayacağım. Sonra bir madde daha var, adil yarğılamayacağım diyorsun.

Buradan oradaki hakim ve savcılara sesleniyorum, Cübbelerinize iki delik açınız, iki de düğme.. Düğmelerde Saray’ın amblemi olsun, ayağa kalktığınız zaman onların önünde o düğmeleri ilikleyin. Siz üçüncü güç olmaya layık değilsiniz.

FETÖ PİYASASI

13 Haziran'da şu açıklamayı yapmıştım; Parası olan dayısı olan serbest kalıyor garibanlar yatıyor. Çoğunun zaten daha iddianamesi bile düzenlenmemiş. Şamil Tayyar diyor ki; Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. (Kayseri'de de var.Elitaş'a sorun anlatsın.) Şöyle devam ediyor; Milyon dolarlar dönüyor. İtirafçı adında işadamlarını serbest bırakıyorlar.

ŞEKER FABRİKALARI

Bu iktidar artık çökmüştür. Hiç bir söylemi sağlıklı ve tutarlı değildir. Bunlar yetmiyor gibi Afrin'di terördü derken aradan şeker fabrikalarını nasıl satarız derdindeler. Niye satıyorsun şeker fabrikalarını? AK Parti'nin genel başkanı diyor ki 'Bunlar zarar ediyor.' Bunlar zarar etmiyor Recep bey sen zarar ettiriyorsun. Yavuz Sultan Köprüsü de zarar ediyor onu da sat. Saray'ın 13 günlük parasını versinler hiç bir zarar olmaz. Asıl batak Saray'da. Sat o Saray'ı. Sonra biz 'Yerli ve milliyiz' diyor. Sevsinler senin yerliliğini. Gayri millisin sen. Amaç yabancı firmalara çalışmak. Amaç nişasta bazlı şekeri halka yedirmek, bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. Bu hükümet rantiyeye çalışan bir hükümettir.

Suriyelilere 30 milyar dolar harcadılar, nereye harcadınız bu parayı? O parayı da iç ettiler. Türk Telekom’un da borcu var. 4.5 milyar dolar borcu var. Esnafa gelince kartal, rantiyeye gelinci kuzu.

Türkiye'de neredeyse her evde bir işsiz var. Gençlerin işsizliği çok daha fazla. Son 10 yılda 24 milyon kişi İŞKUR'a iş başvurusunda bulunmuş. Bunun yüzde 22'sine iş bulmuş. 18 milyon kişiye İŞKUR ben iş bulamadım diyor. İşsizlik rakamlarının çoğu gerçek değil. Eğer bir ülkede işsizliği azaltmak istiyorsanız üretim ekonomisine destek verirsiniz. Üretirseniz gücünüz olur.

ÇİFTLİK BANK

Adam kalkıyor, bakanın, başbakanın, devletin önünde Çiftlik Bank'ı kuruyor. Biraz Allah peygamber, biraz dua. 77 bin kişiyi dolandırıyor. Hükümet, SPK, BDDK, Ticaret Bakanlığı seyrediyor. Jet Fadıl gibi, Kombassan gibi, islami holdingler gibi. Biri de çıkıp Banka adını kullanamazsın, bu bankacılık kanununa aykırı demiyor. Valiler, kaymakamlar etkinliklerine gidiyor.

Parayı BDDK’dan alabilirsiniz. Diyor ki alınması gereken izini almaksızın banka adını ya da banka gibi katılım fonu kullandıkları izlenimi oluşturan kişiden 1 yıldan 4 yıla hapis ve kapatma cezası ile cezalandırılır. Bunların tamamını ver mehkemeye faizi ile birlikte paranı alırsın. Bakan diyor ki vatandaş biraz uyanık olsun. 77 bin kişi soyuluyor. ne biçim bakansın sen? Hiç kimse demiyor arkadaş sen bakan ünvanının kullanamazsın sen ya? Daha acısı var ya 11 tane daha var.