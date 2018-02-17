Yılmaz Özdil’den Bahçeli’ye: Git baba tutan mı var?

Halk TV’de ekranlara gelen, Uğur Dündar ile Halk Arenası’na konuk olan Yılmaz Özdil, Devlet Bahçeli ile ilgili güldüren bir yorumda bulundu. Özdil, ‘Afrin’e giderim diyen Bahçeli’ye “Git baba tutan mı var?” diye sordu.

Uğur Dündar ile Halk Arenası'na konuk olan Yılmaz Özdil, Devlet Bahçeli ile ilgili güldüren bir yorumda bulundu.

Bahçeli’nin ‘gerekirse ben de bozkurt gibi Afrin’e giderim’ sözlerine değinen Özdil, “Devlet Bahçeli diyor ki ‘ben de gideceğim’ Baba seni tutan mı var? Yani hiç eline silah alıp çarpışmadan bile, gidersin Kilis’e, Kırıkhan’a. Mesela birkaç sanatçı arkadaş gitmiş oralara bu harika bir şey. Bir de askerlikten anlamayanlar CHP’nin sözlerine bakıp ‘askerin moralini bozuyorlar’ diyor. Kardeşim bu futbol maçı mı ki, asker tribüne bakarak mı savaşıyor?” dedi.