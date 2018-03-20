CHP İstanbul'dan İBB önünde protesto

CHP İstanbul İl Örgütü, AKP'li belediyelerin hukuka aykırı uygulamalarını ve ayrımcı politikalarını 21 Mart Çarşamba saat 11.00'de Saraçhane'de bulunan İBB binası önünde protesto edecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve CHP İBB meclis üyeleri, Ümraniye Belediyesi'nin kesin hesap raporlarında yaptığı usulsüzlükler ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulunacak.