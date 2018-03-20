Diyanet'in personel sayısı kaç oldu?

Çamak, “Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan performans programında, kurumun 2017 yılına dair personel sayısı 117 bin 378 olarak açıklandı. Bunların büyük çoğunluğu müftülüklerde görev yapmaktadır ve sözleşmeli olarak çalışan personelin bu rakama dahil olmadığı anlaşılmaktadır” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, soru önergesinde Başbakan Binali Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

“Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığında 2018 yılı itibariyle yurtiçi ve yurtdışında çalışan toplam personel sayısı kaçtır?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin unvan ve meslek tanımına göre dağılımı nedir?

Diyanet işlerine bağlı norm kadro sayıları ve hâlihazırda çalışan sözleşmeli ya da kadro dışı farklı bir statüde çalışan personellerin sayıları kaçtır?”